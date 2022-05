पुराने मटके को ऐसे करें इस्तेमाल Use Old Pot Like This

आज समाज डिजिटल, अम्बाला

Use Old Pot Like This : पुराने मटके पर मनचाही पेंटिंग बनाकर आप इसको शो-पीस की तरह से घर में सजा सकते हैं। इसके साथ ही आप मटके पर कलर पेपर या क्ले से डिजाइन बनाकर इसको घर के किसी कॉर्नर में सजा सकते हैं. अगर मटके का साइज़ छोटा है तो आप इसमें छोटे-छोटे छेद कर इसके अंदर बल्ब फिक्स कर सकते हैं जो फेरी लाइट का लुक देकर आपके घर की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करेग। ये फ्लॉवर पॉट के साथ शो-पीस का काम भी करेगा. तो वहीं इसमें खूबसूरत फूलों के पौधे लगाकर इसको अपने गार्डन या टेरिस गार्डन में भी जगह दे सकते हैं।

पक्षियों के लिए पानी रखें-

अगर मटका छोटे साइज़ का है या चौड़े मुंह का है तो आप इसको पक्षियों के लिए पानी रखने के काम में भी ले सकते हैं. अपने घर की छत या बालकनी में इसमें पक्षियों के लिए पानी भरकर रखें. इस तरह से आप पक्षियों की प्यास बुझाने में मदद कर सकेंगे. अगर मटका बड़े साइज का और गहरा है तो आप इसके ऊपरी हिस्से को थोड़ा सा तोड़कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

कुकिंग भी कर सकते हैं

मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने और खाने का ट्रेंड इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों की मांग को देखते हुए बाजार में मिट्टी के बर्तनों की भरमार है. अगर आपके पास छोटे साइज़ का मटका है तो आप भी इसे कुकिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें आप खिचड़ी, बिरयानी और सब्जियों को कुक कर सकते हैं. इसमें पकाया हुआ खाना आपको बेहद लज़ीज़ लगेगा।

