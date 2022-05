जाने सुपारी के फायदे Know Benefits Of Betel Nut

आज समाज डिजिटल, अम्बाला

हिंदू धर्म में पूजा पाठ के समय सुपारी का विशेष महत्व है। पूजा में पान के पत्ते के साथ सुपारी भी रखते हैं। पूजा पाठ के समय सुपारी का विशेष महत्व है। पूजा में पान के पत्ते के साथ सुपारी भी रखते हैं। गणेश जी को सुपारी प्रिय है और जब पूजा की जाती है तो प्रथम पूज्य गणेश और गौरी के प्रतीक को सुपारी स्वरूप ही उपयोग करते हैं। सुपारी का उपयोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा में भी करते हैं।

सुपारी के उपाय

पूजा के समय जब दो सुपारी को गणेश और गौरी के स्वरूप में पूजा करते हैं, तो उनको जनेऊ, चंदन, अक्षत्, फूल आदि अर्पित करते हैं. पूजा समापन के बाद उस सुपारी को रक्षासूत्र में लपेटकर धन स्थान या तिजोरी में रख दें. ऐसा Reeaddddकरने से धन, संपत्ति में वृद्धि होती है।

क​रियर, बिजनेस या अन्य किसी कार्य में सफलता के योग को प्रबल करना है तो घर से निकलते समय अपने साथ सुपारी और पान का पत्ता रखें. घर वापस लौटने पर उसे गणेश जी को स​मर्पित कर दें ।ऐसा करने से कार्य ​बिना किसी बाधा के सफल होते है।

विवाह के योग के लिए एक सुपारी लें और उसमें रक्षासूत्र लपेट दें. फिर उसकी पूजा अक्षत्, कुमकुम और फूल से करें। फिर उसे बृहस्पतिवार को किसी विष्णु मंदिर में जाकर रख दें। ऐसा करने से विवाह का योग बनता है. विवाह के बाद उस सुपारी को जल में विसर्जित कर देते हैं ।

करियर या बिजनेस में सफलता प्राप्त करनी है तो कुमकुम को गाय के घी में मिला दें और उससे पान के पत्ते पर स्वास्तिक बनाएं फिर उस पर एक सुपारी को रक्षासूत्र में लपेट कर स्थापित कर दें। उसकी विधिपूर्वक पूजा करें ।

बिजनेस में उन्नति नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी सुपारी का एक उपाय है यह उपाय शनिवार को करना होता है। शनिवार रात को पीपल के पेड़ की विधिपूर्वक पूजा करते हैं और उसके नीचे एक रुपये का सिक्का और एक सुपारी रख देते हैं फिर अगली सुबह उस पीपल के पेड़ का एक पत्ता घर लाएंका उस पत्ते पर एक सुपारी रखकर धन स्थान पर रखे।

