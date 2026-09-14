Netflix Trending Series: जुलाई में हुई रिलीज, सितंबर में भी टॉप-10 में कब्जा! इस सीरीज ने उड़ाया गर्दा

Netflix Trending Series: नेटफ्लिक्स की वो रोमांटिक ड्रामा सीरीज जो 2 महीने बाद भी टॉप-10 में ट्रेंड कर रही है. 8 एपिसोड की इस सीरीज को IMDb पर 7.6 रेटिंग मिली है.

Netflix Trending Series: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हर सप्ताह कई नई वेब सीरीज दस्तक देती हैं. इनमें से कुछ रिलीज होते ही दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो जाती हैं, जबकि कुछ का जादू लंबे समय तक बरकरार रहता है. ऐसी ही एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज है, जो रिलीज के करीब दो महीने बाद भी टॉप-10 ट्रेंडिंग में अपनी जगह बनाए हुए है. दर्शकों की पसंद बनी इस सीरीज को IMDb पर 7.6 की शानदार रेटिंग मिली है.

यह सीरीज जुलाई में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, लेकिन सितंबर में भी इसकी लोकप्रियता कम होती नजर नहीं आ रही. कुल 8 एपिसोड वाली इस सीरीज की कहानी एक बेस्टसेलिंग हिंदी नॉवेल पर आधारित है, जिसमें प्यार, रिश्तों और बदलती सोच को बेहद आधुनिक अंदाज में पेश किया गया है.

सुधा और चंदर की अनोखी प्रेम कहानी

‘मुसाफिर कैफे’ (Musafir Cafe) सुधा और चंदर के रिश्ते की मॉडर्न कहानी है. सुधा एक स्वतंत्र विचारों वाली डिवोर्स लॉयर है, जबकि चंदर शांत स्वभाव का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. दोनों की मुलाकात अरेंज्ड मैरिज के सिलसिले में होती है, लेकिन उनकी यह अजीब मुलाकात जल्द ही लिव-इन रिलेशनशिप में बदल जाती है.

हालांकि, परिस्थितियां कुछ ऐसी करवट लेती हैं कि दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं. इसी बीच कहानी में प्रीति की एंट्री होती है और रिश्तों का समीकरण पूरी तरह बदल जाता है. इस लव ट्रायएंगल में आखिर कौन किसके साथ रहता है, इसका जवाब सीरीज देखने के बाद ही मिलेगा. सीरीज में चंदर का किरदार विक्रांत मैसी, सुधा की भूमिका वेदिका पिंटो और प्रीति का किरदार महिमा मकवाना ने निभाया है.

‘मुसाफिर कैफे’ से जुड़ी खास बातें

‘मुसाफिर कैफे’ नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही 8 एपिसोड की सीरीज है. यह दिव्या प्रकाश दुबे की बेस्टसेलिंग हिंदी नॉवेल ‘मुसाफिर कैफे’ पर आधारित है. इसका निर्देशन रुचिर अरुण ने किया है, जबकि कहानी को शरन्या राजगोपाल ने लिखा है.