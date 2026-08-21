Himachal School Holiday Tomorrow: 22 अगस्त को हिमाचल में स्कूल बंद रहेंगे या नहीं? भारी बारिश के बीच जानें छुट्टी को लेकर ताजा अपडेट

Himachal School Holiday Tomorrow 22 August 2026: हिमाचल में कल भारी बारिश की संभावना है, जिसके चलते लोगों के मन में सवाल है कि कल क्या राज्य में स्कूल बंद रहेंगे. आइए जानते हैं यहां पर सब कुछ.

Himachal School Holiday Tomorrow 22 August 2026: देश के कई हिस्सों में जारी मानसून के कारण भारी बारिश, जलभराव और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है. ऐसे में छात्र और अभिभावक यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि 22 अगस्त 2026 को स्कूल खुले रहेंगे या बंद. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 22 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है. हालांकि, अब तक 22 अगस्त 2026 के लिए स्कूलों में छुट्टी की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

मौसम बिगड़ने पर कौन करता है स्कूल बंद करने का फैसला?

अत्यधिक बारिश या खराब मौसम की स्थिति में स्कूल बंद करने का निर्णय आमतौर पर राज्य सरकार, जिला प्रशासन या संबंधित स्कूल प्रबंधन द्वारा स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए लिया जाता है. जिन इलाकों में बाढ़, जलभराव, भूस्खलन या अन्य मौसम संबंधी खतरे अधिक होते हैं, वहां प्रशासन स्थिति के अनुसार स्कूलों में अवकाश घोषित कर सकता है.

इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों को किसी अनधिकृत सोशल मीडिया पोस्ट या अफवाह पर भरोसा करने के बजाय स्थानीय प्रशासन और स्कूल की आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए.

22 अगस्त को स्कूल बंद है या नहीं, ऐसे करें पता

अपने स्कूल में छुट्टी की पुष्टि करने के लिए इन आधिकारिक माध्यमों पर नजर रखें:

स्कूल के आधिकारिक WhatsApp ग्रुप, ऐप, वेबसाइट या नोटिस बोर्ड की जांच करें.

जिला प्रशासन की वेबसाइट और उसके सत्यापित सोशल मीडिया अकाउंट देखें.

राज्य शिक्षा विभाग की ताजा घोषणाओं पर नजर रखें.

स्कूल के प्रिंसिपल या क्लास टीचर की ओर से भेजे गए संदेशों को चेक करें.

बाढ़, भूस्खलन या खराब मौसम से प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन की चेतावनियां देखें.

अभिभावक रखें आधिकारिक अपडेट पर नजर

फिलहाल 22 अगस्त 2026 के लिए देशभर में स्कूल बंद रखने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. हालांकि, स्थानीय मौसम की स्थिति को देखते हुए संबंधित जिला प्रशासन या स्कूल बाद में अलग से आदेश जारी कर सकते हैं. इसलिए छात्रों और अभिभावकों को स्कूल जाने से पहले अपने क्षेत्र की नवीनतम आधिकारिक सूचना जरूर जांचनी चाहिए.