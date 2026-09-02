Philips 5G Smartphone: आज भारत में लॉन्च होगा फिलिप्स का नया 5G स्मार्टफोन, जानें कीमत और फीचर्स

Philips S7221 5G Smartphone: फिलिप्स ने भारत में अपने नए S7221 5G स्मार्टफोन को उतारने की तैयारी कर ली है। फोन में 6.67 इंच का 120Hz डिस्प्ले, 64MP रियर कैमरा, 16MP सेल्फी कैमरा और 5700mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसकी कीमत 21 से 25 हजार के आसपास हो सकती है।

Philips S7221 5G India Launch: लंबे समय बाद फिलिप्स भारतीय स्मार्टफोन बाजार में वापसी करने जा रही है। कंपनी आज यानी 2 सितंबर को अपना नया Philips S7221 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च करेगी। फोन को लेकर Amazon पर पहले से माइक्रोसाइट लाइव है, जहां इसके डिजाइन और कई प्रमुख स्पेसिफिकेशंस की जानकारी सामने आ चुकी है। कंपनी ने अभी तक आधिकारिक लॉन्च कीमत की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन Amazon पर फोन के अलग-अलग वेरिएंट की लिस्टिंग कीमतें सामने आ गई हैं।

कितनी हो सकती है कीमत?

फिलिप्स S7221 5G के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत ₹21,499 दिखाई दे रही है। वहीं 8GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल करीब ₹23,498 में लिस्टेड है। Amazon पर फोन की लिस्टिंग भी मौजूद है, हालांकि लॉन्च के दिन कीमत या ऑफर में बदलाव संभव है। इस कीमत के साथ फिलिप्स का नया फोन करीब ₹20,000-₹25,000 के सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा करेगा। लॉन्च से पहले फोन की कीमत ₹20,000 के आसपास रहने की संभावना थी।

फिलिप्स ने नए फोन के प्रमुख फीचर्स

120Hz डिस्प्ले के साथ आएगा फोन : Philips S7221 5G में 6.67 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। यह पंच-होल डिजाइन के साथ आता है और 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। हालांकि स्क्रीन का रेजॉल्यूशन HD+ यानी 720×1612 पिक्सल है। ऐसे में 120Hz रिफ्रेश रेट जहां स्क्रॉलिंग और एनिमेशन को बेहतर बना सकता है, वहीं इस कीमत पर HD+ पैनल कुछ यूजर्स को कम प्रभावशाली लग सकता है।

64MP कैमरा और 16MP सेल्फी कैमरा : फोटोग्राफी के लिए फोन के रियर में 64MP का AI कैमरा दिया गया है। इसके साथ एक सेकेंडरी कैमरा भी मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 16MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। रियर कैमरा सेटअप फोन के पीछे ऊपरी बाएं हिस्से में एक आयताकार मॉड्यूल के अंदर दिया गया है।

5700mAh की बड़ी बैटरी : बैटरी की बात करें तो Philips S7221 5G में 5700mAh बैटरी दी गई है। उपलब्ध स्पेसिफिकेशन लिस्टिंग के मुताबिक फोन 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। बड़ी बैटरी फोन को लंबे समय तक चलाने में मदद कर सकती है। हालांकि 18W चार्जिंग बहुत तेज नहीं मानी जाती।

5G कनेक्टिविटी और Android 16 : फोन में 5G कनेक्टिविटी के साथ डुअल-SIM सपोर्ट दिया गया है। उपलब्ध स्पेसिफिकेशन के अनुसार Philips S7221 में Unisoc T765 प्रोसेसर और अधिकतम 8GB RAM दी गई है। स्टोरेज के लिए 128GB विकल्प उपलब्ध है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो फोन Android 16 पर चलता है। कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi, Bluetooth और USB Type-C जैसे विकल्प मिलते हैं। फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और 3.5mm हेडफोन जैक भी दिया गया है।

डुअल स्टीरियो स्पीकर और IP64 रेटिंग : Philips ने फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर दिए हैं, जिन्हें कंपनी Ultra Max Audio फीचर के साथ पेश कर रही है। फोन को IP64 रेटिंग भी मिली है, जिसका मतलब है कि यह धूल से सुरक्षा और पानी के छींटों से सीमित सुरक्षा प्रदान करता है।

तीन कलर ऑप्शन में आएगा फोन : डिजाइन के मामले में फोन में फ्लैट फ्रेम, गोल किनारे और पंच-होल डिस्प्ले दिया गया है। पीछे ऊपरी बाएं हिस्से में डुअल-कैमरा मॉड्यूल मौजूद है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक फोन ब्लैक, ग्रे/सिल्वर और व्हाइट जैसे कलर विकल्पों में पेश किया जा सकता है।

अमेजॉन पर होगी सेल

फिलिप्स S7221 5G की बिक्री Amazon के जरिए होने की पुष्टि हो चुकी है। Amazon पर फोन की अलग-अलग स्टोरेज/RAM कॉन्फिगरेशन की लिस्टिंग भी दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर फिलिप्स S7221 5G में बड़ी बैटरी, 120Hz स्क्रीन, 64MP कैमरा और 5G कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। हालांकि, HD+ डिस्प्ले और 18W चार्जिंग इस प्राइस सेगमेंट में इसकी प्रमुख सीमाएं हो सकती हैं। अब नजर इस बात पर रहेगी कि Philips लॉन्च के समय कौन-सी कीमत और ऑफर पेश करती है और फोन की वास्तविक बिक्री कब से शुरू होती है।