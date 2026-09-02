Toxic BOC Day 7: ‘टॉक्सिक’ की कमाई में लगा बड़ा झटका! 7वें दिन इतने करोड़ पर सिमटी यश की फिल्म

Toxic Box Office Collection Day 7: यश की ‘टॉक्सिक’ ने पहले हफ्ते में भारत में ₹229.95 करोड़ नेट और ₹272.80 करोड़ ग्रॉस कमाए. रिलीज के बाद फिल्म की कमाई में लगातार गिरावट दर्ज हुई. जानें फिल्म का सातवे दिन का कलेक्शन.

Toxic Box Office Collection Day 7: यश की मचअवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत के बाद कमाई के मामले में लगातार गिरावट दर्ज की है. रिलीज के दूसरे दिन से फिल्म के कलेक्शन में तेज गिरावट देखने को मिली. हालांकि, डिस्काउंटेड टिकटों की वजह से पहले सोमवार की तुलना में फिल्म ने थोड़ी बेहतर कमाई की. रिलीज के सात दिनों बाद भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन ₹229.95 करोड़, जबकि ग्रॉस कलेक्शन ₹272.80 करोड़ पहुंच गया है.

सातवें दिन ‘टॉक्सिक’ ने कितनी कमाई की? (Toxic Box Office Collection Day 7)

सैकनिल्क के अनुसार, ‘टॉक्सिक’ ने सातवें दिन भारत में 12,894 शोज से ₹8.20 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. इसके साथ भारत में फिल्म की कुल ग्रॉस कमाई ₹272.80 करोड़ हो गई है. वहीं, ओवरसीज मार्केट से फिल्म ने ₹1.50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया, जिससे इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन ₹313.55 करोड़ तक पहुंच गया.

फिल्म ने ओपनिंग डे पर जबरदस्त ₹101.10 करोड़ कमाए थे. इसके बाद दूसरे, तीसरे और चौथे दिन क्रमशः ₹37.65 करोड़, ₹27.20 करोड़ और ₹25.15 करोड़ का कलेक्शन हुआ. पहले रविवार को फिल्म ने ₹23 करोड़ कमाए, जबकि सोमवार की कमाई ₹7.45 करोड़ रही.

‘केजीएफ’ फ्रेंचाइजी के मुकाबले कहां खड़ी है ‘टॉक्सिक’?

2018 में रिलीज हुई KGF: Chapter 1 ने यश को कन्नड़ सिनेमा के बाहर भी पहचान दिलाई. फिल्म ने ओपनिंग डे पर सभी भाषाओं में ₹21.80 करोड़ कमाए थे और नौ हफ्तों के बाद भारत में इसका नेट कलेक्शन ₹228 करोड़ रहा था.

वहीं, KGF: Chapter 2 ने 2022 में ₹1,215 करोड़ का शानदार वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन किया. भारत में इसका नेट कलेक्शन ₹434.70 करोड़ रहा. फिल्म का बजट करीब ₹100 करोड़ बताया गया था.

‘टॉक्सिक’ के बारे में

‘टॉक्सिक’ का निर्देशन Geetu Mohandas ने किया है. फिल्म में Yash के साथ नयनतारा, हुमा कुरैशी, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत नजर आती हैं. फिल्म का निर्माण वेंकट के. नारायण और यश ने केवीएन प्रोडक्शंस तथा मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के बैनर तले किया है. कन्नड़ और अंग्रेजी में बनी इस फिल्म को हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम में डब किया गया है. रिलीज के बाद फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है.