Himachal Gold Silver Price Today: सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर! हिमाचल में आज इतना है 22 और 24 कैरेट गोल्ड

Himachal Pradesh Gold Silver 2 September 2026: हिमाचल प्रदेश में आज 22 कैरेट सोने का भाव ₹14,485 प्रति ग्राम और 24 कैरेट सोना ₹15,209 प्रति ग्राम है. चांदी ₹255 प्रति ग्राम के भाव पर कारोबार कर रही है.

Himachal Pradesh Gold Silver 2 September 2026: हिमाचल प्रदेश में आज सोने और चांदी की कीमतों पर बाजार की नजर बनी हुई है. उपलब्ध दरों के अनुसार, राज्य में 22 कैरेट सोने का भाव करीब ₹14,485 प्रति ग्राम है. वहीं, 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत लगभग ₹15,209 प्रति ग्राम दर्ज की गई है. निवेश और आभूषण खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए सोने के इन भावों को जानना अहम है.

22 और 24 कैरेट सोने की कीमत

हिमाचल प्रदेश में 22 कैरेट सोना ₹14,485 प्रति ग्राम के भाव पर है. इस हिसाब से 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹1,44,850 बैठती है.

दूसरी ओर, 24 कैरेट सोने का भाव ₹15,209 प्रति ग्राम है. यानी 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के लिए लगभग ₹1,52,090 चुकाने पड़ सकते हैं.

सोने की कीमतों में स्थानीय बाजार, मांग और अन्य बाजार परिस्थितियों के चलते बदलाव हो सकता है. इसलिए खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से ताजा रेट की पुष्टि करना उपयोगी रहेगा.

हिमाचल प्रदेश में चांदी का आज का भाव

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमत भी महत्वपूर्ण बनी हुई है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में आज चांदी ₹255 प्रति ग्राम के भाव पर है.

इसके आधार पर 10 ग्राम चांदी की कीमत ₹2,550 और 1 किलोग्राम चांदी का भाव ₹2,55,000 है. चांदी खरीदने वाले ग्राहकों के लिए यह दर बाजार की मौजूदा स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेत देती है.

आज की मेन दरें

22 कैरेट सोना: ₹14,485/ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,44,850/10 ग्राम

24 कैरेट सोना: ₹15,209/ग्राम

24 कैरेट सोना: ₹1,52,090/10 ग्राम

चांदी: ₹255/ग्राम

चांदी: ₹2,550/10 ग्राम

चांदी: ₹2,55,000/किलोग्राम