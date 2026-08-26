सैमसंग, शाओमी को टक्कर देने जा रही Philips, ला रही अपना 5G स्मार्टफोन, जानें कीमत और फीचर्स

घरेलू उपभोक्ता उपकरण बनाने वाली कंपनी Philips स्मार्टफोन बाजार में उतरने जा रही है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनलों पर इसके लॉन्च का टीजर जारी किया है। टीजर में अभी फोन का नाम या लॉन्च की तारीख तो नहीं बताई गई है।

Philips smartphone launch: घरेलू उपभोक्ता उपकरण बनाने वाली कंपनी Philips स्मार्टफोन बाजार में उतरने जा रही है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनलों पर इसके लॉन्च का टीजर जारी किया है। टीजर में अभी फोन का नाम या लॉन्च की तारीख तो नहीं बताई गई है, लेकिन इससे फोन की कुछ खास खूबियों और फीचर्स की पुष्टि जरूर होती है। आइए, इनके बारे में जानते हैं।

फोन में ये होंगे फीचर

Philips ने भारत में नए स्मार्टफोन के लॉन्च का टीजर जारी किया है। Amazon की माइक्रोसाइट पर मौजूद टीजर के अनुसार, इस स्मार्टफोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.67-इंच का HD डिसप्ले होगा। कैमरे की बात करें तो इसमें 64MP का प्राइमरी कैमरा और 16MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा।

स्क्रीन पर IP64 की सुरक्षा

फिलिप्स ‘Ultra Max’ टैग वाले डुअल स्टीरियो स्पीकर और धूल और पानी की छींटों से बचाव के लिए IP64 रेटिंग को भी हाइलाइट कर रहा है। यह फोन 6GB या 8GB RAM और 128GB या 256GB स्टोरेज के साथ आएगा और इसमें 5G कनेक्टिविटी भी होगी।

लॉन्च की तारीख नहीं

फिलिप्स अभी इस स्मार्टफोन को ‘Innovation You Can Trust’ टैगलाइन के साथ प्रमोट कर रहा है। हालांकि, यह देखना बाकी है कि कंपनी भारत के कॉम्पिटिटिव स्मार्टफोन मार्केट में इस डिवाइस को कैसे पेश करेगी। इसके नाम, लॉन्च की तारीख और कीमत जैसी और जानकारी लॉन्च के समय के आस-पास सामने आने की उम्मीद है।

इतनी हो सकती है कीमत

अब तक सामने आई स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर, उम्मीद की जा सकती है कि इस स्मार्टफोन की कीमत ₹20,000 से कम होगी, जहां यह OnePlus N6x, Realme C100x और दूसरे राइवल्स को टक्कर देगा।

यूजर्स को मिलेगा ऑप्शन

स्मार्टफोन मार्केट में फिलिप्स का आना एक दिलचस्प कदम है, खासकर ऐसे समय में जब कई जाने-माने ब्रांड बजट सेगमेंट से हट रहे हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले से मौजूद होने के कारण भारतीय खरीदारों के बीच इसकी कुछ पहचान हो सकती है। इससे ब्रांड को ऐसे यूजर्स को आकर्षित करने में मदद मिल सकती है, जो वैल्यू सेगमेंट में ज्यादा भरोसेमंद विकल्प की तलाश में हैं।

इन फोन से होगा मुकाबला

हालांकि, इस मार्केट में उतरना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। फिलिप्स को उन ब्रांड्स से मुकाबला करना होगा जिन्होंने स्मार्टफोन-खास सॉफ्टवेयर, डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री के बाद की सर्विस (आफ्टर-सेल्स) नेटवर्क बनाने में बरसों लगाए हैं। सिर्फ अच्छे स्पेसिफिकेशन्स ही काफी नहीं होंगे, खासकर तब जब कंपनी अपने हार्डवेयर के लिए ODM-आधारित तरीके पर निर्भर हो।