जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। गैंग के लीगल टीम के सदस्य दीपक खत्री को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने खत्री के लिए लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी कर रखा था।

Deepak khatri arrest: जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। गैंग की लीगल टीम के सदस्य दीपक खत्री को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने खत्री के लिए लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी कर रखा था।

IGI एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी

खत्री को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। लुकआउट सर्कुलर जारी होने की वजह से उसे एयरपोर्ट पकड़ लिया गया। बाद में क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

लंबे समय से पुलिस के रडार पर

क्राइम ब्रांच बीते लंबे समय से दीपक खत्री की तलाश कर रही थी। इसी कड़ी में उसके खिलाफ देश के सभी एयरपोर्ट्स पर लुकऑउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया था।

हाल ही में हुआ था हमला

पुलिस के सूत्रों के अनुसार, दीपक खत्री का नाम हाल ही में दिल्ली के यमुना बाजार स्थित हनुमान मंदिर के पास हुई फायरिंग के मामले में भी सामने आया था। मामले की तफ्तीश में सामने आया था कि विरोधी गैंग ने दीपक खत्री और उसके साथ‍ियों को निशाना बनाकर फायरिंग की थी। दीपक खत्री ने इस हमले का आरोप रोहित गोदारा गैंग पर लगाया था।

क्यों हुआ था खत्री पर हमला?

दीपक खत्री लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े लगभग सभी बड़े केस देखता है। सूत्र बताते हैं कि इस गैंगस्टर के कई दुश्मन गुट हैं, जो नहीं चाहते कि खत्री इन मामलों में सक्रिय भूमिका निभाएं। इसलिए उस पर हमला हुआ था।