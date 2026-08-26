Ankit balian murder: मशहूर हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या, घात लगाए 4 अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग

उत्तर प्रदेश के शामली में बुधवार शाम को अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। यूट्यूबर और हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की जिम के बाहर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उन पर 18 राउंड फायरिंग की।

Ankit balian murder in shamli: उत्तर प्रदेश के शामली में बुधवार शाम को अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। यूट्यूबर और हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की जिम के बाहर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उन पर 18 राउंड फायरिंग की। सिर, पेट में 5 गोली लगने से वह गिर गए। पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

लोगों ने किया सड़क जाम

वारदात शाम करीब 7 बजे की है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, 4 हमलावर पहले से घात लगाकर बैठे थे। घटना से गुस्साए लोगों ने हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए सड़क जाम कर दिया है। मां अंकित की लाश गोद में लेकर सड़क पर बैठ गई हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से हमलावरों की पहचान की कोशिश कर रही है।

पंचायत चुनाव की थी तैयारी

बताया जा रहा है कि अंकित जिला पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे थे। उनकी हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। वे फेमस भले हरियाणवी गानों के लिए हुए, लेकिन उनका जन्म शामली में ही हुआ था।

घटना से पहले किया वीडियो पोस्ट

अंकित ने हत्या से ठीक एक घंटे पहले यानी 6 बजे अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था। जिसमें वह गाड़ी में बैठकर ‘मर्डर मार दे सड़क के ऊपर’ गाना गाते हुए नजर आए।

गन कल्चर पर बनाते थे गाने

अंकित अक्सर गन कल्चर को लेकर गाने बनाते थे। उनका ‘भरी कोर्ट में गोली मारेंगे’ गाना 15 फरवरी 2023 को रिलीज हुआ था। इस गाने पर बैन लगा दिया गया था। इसके बाद वह हरियाणवी संगीत की दुनिया में चर्चित हुए। वर्ष 2023 में शामली में उनके रोड शो की भी चर्चा हुई थी।