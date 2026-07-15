How to Download iOS 27 Public Beta: iPhone में आया iOS 27 Public Beta, नए Siri AI के साथ ऐसे करें इंस्टॉल

How to Download iOS 27 Public Beta: Apple ने आधिकारिक तौर पर iOS 27 पब्लिक बीटा जारी कर दिया है, जिससे योग्य iPhone यूज़र्स को आने वाले सॉफ़्टवेयर अपडेट के आधिकारिक लॉन्च से पहले ही उसका एक्सेस मिल जाएगा।

How to Download iOS 27 Public Beta: Apple ने आधिकारिक तौर पर iOS 27 पब्लिक बीटा जारी कर दिया है, जिससे iPhone यूज़र्स आधिकारिक लॉन्च से पहले ही आने वाले सॉफ़्टवेयर अपडेट का अनुभव कर सकते हैं। पहले यह सिर्फ़ डेवलपर्स के लिए उपलब्ध था, लेकिन अब यह बीटा Apple के बीटा सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम में शामिल किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। iOS 27 के साथ-साथ, Apple ने iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 और visionOS 27 के पब्लिक बीटा वर्शन भी जारी किए हैं।

iOS 27 पब्लिक बीटा में नया क्या है?

iOS 27 में सबसे खास चीज़ अगली पीढ़ी का Siri AI है, जिसे ज़्यादा स्मार्ट और पर्सनलाइज़्ड अनुभव देने के लिए फिर से डिज़ाइन किया गया है। सिर्फ़ बुनियादी काम करने के बजाय, अपग्रेड किया गया Siri स्क्रीन पर मौजूद कंटेंट को बेहतर ढंग से समझ सकता है और कैलेंडर, रिमाइंडर, मेल जैसे सपोर्टेड Apple ऐप्स से जानकारी लेकर संदर्भ-आधारित जवाब दे सकता है।

Apple ने पूरे सिस्टम में AI-पावर्ड कई सुधार भी किए हैं। Photos, Camera, Safari और Shortcuts जैसे ऐप्स में अब स्मार्ट क्षमताएं हैं, जबकि Camera ऐप में ‘विज़ुअल इंटेलिजेंस’ (Visual Intelligence) की सुविधा जोड़ी गई है, जिससे यह चीज़ों को पहचान सकता है और रियल-टाइम में ज़रूरी जानकारी दे सकता है।

AI के अलावा, iOS 27 में परफ़ॉर्मेंस में भी काफ़ी सुधार हुआ है। Apple के अनुसार, ऐप्स तेज़ी से खुलते हैं, AirDrop ट्रांसफ़र तेज़ होते हैं और बेहतर यूज़र अनुभव के लिए पूरे सिस्टम की प्रतिक्रिया क्षमता (रिस्पॉन्सिवनेस) को ऑप्टिमाइज़ किया गया है।

क्या आपको पब्लिक बीटा इंस्टॉल करना चाहिए?

हालांकि पब्लिक बीटा सभी योग्य यूज़र्स के लिए उपलब्ध है, लेकिन यह सॉफ़्टवेयर का टेस्टिंग वर्शन ही है। इसका मतलब है कि आपको बग, अचानक ऐप क्रैश, बैटरी की तेज़ी से खपत या स्थिरता (स्टेबिलिटी) से जुड़ी अन्य समस्याएं आ सकती हैं। Apple सलाह देता है कि बीटा सॉफ़्टवेयर तभी इंस्टॉल करें जब आप प्री-रिलीज़ सॉफ़्टवेयर का उपयोग करने में सहज हों, और अपडेट करने से पहले पूरा बैकअप ज़रूर बना लें।

अगर आपका iPhone काम या रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए आपका मुख्य डिवाइस है, तो इस साल के आखिर में आने वाले स्टेबल पब्लिक रिलीज़ का इंतज़ार करना ज़्यादा सुरक्षित विकल्प है।

iOS 27 पब्लिक बीटा कैसे इंस्टॉल करें

बीटा इंस्टॉल करना आसान है:

अपनी Apple ID का इस्तेमाल करके Apple के बीटा सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम के लिए साइन अप करें।

अपने iPhone पर Settings > General > Software Update > Beta Updates में जाएं।

iOS 27 Public Beta चुनें।

अगर आपका डिवाइस योग्य है, तो अपडेट दिखाई देगा और आप इसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। सिरी AI सिर्फ़ सपोर्टेड डिवाइस पर ही उपलब्ध होगा

ऐपल ने कन्फर्म किया है कि नए ऐपल इंटेलिजेंस फ़ीचर्स (जिसमें अपग्रेडेड सिरी AI भी शामिल है) के लिए एडवांस्ड हार्डवेयर की ज़रूरत होगी। इसलिए, ये AI क्षमताएं सिर्फ़ कम्पैटिबल iPhone मॉडल पर ही मिलेंगी। जिन यूज़र्स के पास दूसरे सपोर्टेड डिवाइस हैं, उन्हें भी iOS 27 के बाकी सुधार मिलेंगे, जैसे परफ़ॉर्मेंस अपग्रेड और नए सिस्टम फ़ीचर्स।

क्या इसे इंस्टॉल करना सही रहेगा?

अगर आप बाकी लोगों से पहले ऐपल के नए AI फ़ीचर्स आज़माना चाहते हैं और कभी-कभार आने वाले बग्स से आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो iOS 27 पब्लिक बीटा अर्ली एक्सेस पाने का एक शानदार तरीका है। हालाँकि, जो यूज़र्स रोज़मर्रा के कामों के लिए अपने iPhone पर निर्भर हैं, वे शायद स्टेबल वर्शन का इंतज़ार करना पसंद करेंगे, जो ऐपल के अगले iPhone लॉन्च के साथ आने की उम्मीद है।