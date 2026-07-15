Gold-Silver Price Today 15 July 2026: सोना खरीदने वालों के लिए राहत, आज फिर गिरे दाम; जानें ताजा रेट

Gold-Silver Price Today 15 July 2026| Aaj Ka Sona Chandi Ka Rate: आज 15 जुलाई 2026 को सोने की कीमतों में फिर गिरावट दर्ज की गई, 24 कैरेट सोना 540 रुपये और 22 कैरेट सोना 500 रुपये सस्ता हुआ, जबकि चांदी के दाम स्थिर रहे. खरीदारी से पहले ताजा रेट और जरूरी बातें जानें.

Gold-Silver Price Today 15 July 2026| Aaj Ka Sona Chandi Ka Rate: अगर आप इन दिनों शादी, त्योहार या किसी खास मौके के लिए सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज की कीमतें आपके लिए राहत भरी खबर लेकर आई हैं. 15 जुलाई 2026 को सर्राफा बाजार में सोने के भाव में एक बार फिर नरमी देखने को मिली है. लगातार दूसरे दिन आई गिरावट के बाद 24 कैरेट और 22 कैरेट सोना पहले के मुकाबले सस्ता हो गया है. वहीं, चांदी की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है और इसके दाम स्थिर बने हुए हैं. ऐसे में खरीदारी से पहले ताजा रेट जान लेना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

आज कितना सस्ता हुआ सोना?

आज 24 कैरेट सोने की कीमत में 0.38% की गिरावट दर्ज की गई है. इसके बाद 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 540 रुपये सस्ता होकर 1,42,260 रुपये पर पहुंच गया है. वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव भी 500 रुपये घटकर 1,30,400 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. दूसरी ओर, चांदी की कीमत में आज कोई बदलाव नहीं हुआ और ये 2,34,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है. नीचे आप सोना और चांदी दोनों के ताजा रेट देख सकते हैं.

आज सोने के रेट (Gold Price Today)

शहर 24 कैरेट सोना 22 कैरेट सोना 18 कैरेट सोना दिल्ली 142950 131050 107250 मुंबई 142800 130900 107100 कोलकाता 142800 130900 107100 चेन्नई 143460 131500 109700 पटना 142850 130950 107150 लखनऊ 142950 131050 107250 हरियाणा 138600 131900 107180 पंजाब 141712 129809 107200 कानपुर 142950 131050 107250 गाजियाबाद 142950 131050 107250 नोएडा 142950 131050 107250 गुरुग्राम 142950 131050 107250 चंडीगढ़ 142950 131050 107250 जयपुर 142950 131050 107250 जम्मू-कश्मीर 138500 131900 107180 गुवाहाटी 142800 130900 107100

आज का चांदी का रेट (Silver Rate Today)

सोना खरीदते समय इन जरूरी बातों का रखें ध्यान

सोना खरीदते समय हमेशा हॉलमार्क वाला आभूषण ही चुनें और उसकी शुद्धता (प्योरिटी) की जांच जरूर करें. खरीदने से पहले ये भी सुनिश्चित करें कि सोना कितने कैरेट का है. हर हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण पर 6 अंकों का HUID नंबर अंकित होता है, जिसे अवश्य जांचें.