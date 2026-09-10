iPhone Duo: एप्पल ने लॉन्च किया पहला फोल्डेबल आईफोन, जानिए कीमत और फीचर्स से लेकर सेल डेट तक हर डिटेल

iPhone Duo Prices and Features: एप्पल ने अपना पहला फोल्डेबल iPhone Duo लॉन्च कर दिया है। भारत में इसकी शुरुआती कीमत ₹2,99,900 है। फोन में 7.6 इंच का फोल्डिंग डिस्प्ले, A20 Pro चिप और 48MP डुअल कैमरा सिस्टम है। इसके प्री-ऑर्डर 16 अक्टूबर से शुरू होंगे, जबकि बिक्री 23 अक्टूबर से होगी। जानिए iPhone Duo की कीमत, स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और इसे खरीदने के सभी विकल्प।

Apple Launches iPhone Duo in India: एप्पल ने लंबे इंतजार के बाद अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे iPhone Duo नाम दिया है। फोन किताब की तरह खुलता है और खुलने पर इसमें 7.6 इंच का बड़ा फोल्डिंग डिस्प्ले मिलता है। बंद करने पर यह 5.4 इंच के बाहरी डिस्प्ले वाला ज्यादा कॉम्पैक्ट फोन बन जाता है। एप्पल का कहना है कि यह अब तक का सबसे बड़ा आईफोन डिस्प्ले है। भारत में iPhone Duo की शुरुआती कीमत ₹2,99,900 है। यह फोन 256GB से शुरू होकर 2TB तक स्टोरेज में उपलब्ध होगा। इसके प्री-ऑर्डर 16 अक्टूबर 2026 को शाम 5:30 बजे से शुरू होंगे और बिक्री 23 अक्टूबर 2026 से शुरू हो जाएगी। अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हैं, तो इसके फीचर्स भी जान लीजिए।

iPhone Duo की भारत में कीमत कितनी है?

एप्पल ने भारत में आईफोन डुओ को चार स्टोरेज विकल्पों में उतारा है। 256GB स्टोरेज वाले आईफोन डुओ की कीमत ₹2,99,900 है, जबकि 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए ₹3,24,900 खर्च करने होंगे। इसके अलावा 1TB स्टोरेज वाले फोन की कीमत ₹3,74,900 और 2TB स्टोरेज वाला फोन ₹4,49,900 रुपये में मिलेगा। एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप इस फोन की कीमत चेक कर सकते हैं। फोन दो कलर्स में मिलेगा- Star White और Night Sky। एप्पल ने इस फोन के डिजाइन को काफी प्रीमियम रखा है और इस फोन की कीमत भी सामान्य आईफोन की तुलना में काफी ज्यादा है। अमेरिका में इसकी शुरुआती कीमत $1,999 है, जबकि 2TB मॉडल की कीमत $3,199 तक जाती है।

कब से शुरू होंगे iPhone Duo के प्री-ऑर्डर?

भारत में iPhone Duo की बुकिंग 16 अक्टूबर 2026 को शाम 5:30 बजे से शुरू होगी। इसके बाद फोन की ऑफिशियल सेल 23 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। एप्पल ने भारत को उन 70 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में शामिल किया है, जहां फोन शुरुआती ग्लोबल लॉन्च के दौरान उपलब्ध होगा। इसका मतलब है कि iPhone Duo को खरीदने के लिए ग्राहकों को लॉन्च के बाद करीब एक महीने का इंतजार करना होगा।

ग्राहक iPhone Duo कहां से खरीद सकते हैं?

भारत में iPhone Duo खरीदने के लिए सबसे भरोसेमंद विकल्प Apple का ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर और Apple Store होंगे। Apple के मुताबिक यह फोन apple.com/in और चुनिंदा पार्टनर स्टोर्स पर 23 अक्टूबर से उपलब्ध होगा। ग्राहक एप्पल स्टोर में जाकर फोन को देख सकते हैं और खरीद सकते हैं। एप्पल ने Trade In का विकल्प भी दिया है। अगर आपके पास कोई पुराना डिवाइस है, तो उसकी कीमत नए iPhone Duo की खरीद में एडजस्ट की जा सकती है। इसके अलावा Apple के भारतीय स्टोर पर चुनिंदा कार्ड से No Cost EMI और instant cashback के विकल्प भी दिखाए जा रहे हैं। उपलब्ध ऑफर और एलिजिबिलिटी खरीदारी के समय बदल सकती है।

फोन बंद हो तो कॉम्पैक्ट, खुलने पर बड़ा डिस्प्ले

iPhone Duo का डिजाइन इसका सबसे बड़ा आकर्षण है। बंद होने पर इसमें 5.4 इंच का बाहरी Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है। फोन खोलने पर अंदर 7.6 इंच का फोल्डिंग Super Retina XDR OLED डिस्प्ले सामने आता है। एप्पल ने फोन में टाइटेनियम फ्रेम और हिंज कवर इस्तेमाल किया है। फोन खुला होने पर इसकी मोटाई सिर्फ 5.2mm है और वजन करीब 254 ग्राम है। बंद होने पर इसकी मोटाई 11.3mm हो जाती है। दोनों डिस्प्ले में ProMotion यानी 120Hz तक का adaptive refresh rate, Always-On display और Dynamic Island मिलता है। इनकी अधिकतम outdoor brightness 3,000 nits तक बताई गई है।

आईफोन डुओ की फोल्डिंग स्क्रीन कितनी खास है?

अंदर की 7.6 इंच स्क्रीन का रिजॉल्यूशन 1878 x 2670 पिक्सल है और यह 430ppi देती है। Apple ने इस स्क्रीन पर nano-texture finish का इस्तेमाल किया है। कंपनी के अनुसार इसका उद्देश्य बड़े फोल्डिंग डिस्प्ले को देखने और इस्तेमाल करने के अनुभव को बेहतर बनाना है। iPhone Duo को अलग-अलग पोजीशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे सामान्य फोन की तरह बंद रख सकते हैं, पूरी तरह खोल सकते हैं या अलग-अलग एंगल पर रखकर कंटेंट देख सकते हैं। Apple इसका इस्तेमाल मल्टीटास्किंग, गेमिंग, वीडियो और दूसरे बड़े स्क्रीन वाले कामों के लिए कर रहा है।

A20 Pro चिप से मिलेगा दमदार परफॉर्मेंस

iPhone Duo में Apple का नया A20 Pro chip दिया गया है। इसमें 6-core CPU, 7-core GPU और dual 16-core Neural Engine दिया गया है। GPU में hardware-accelerated ray tracing भी है। एप्पल ने फोन में बेहतर थर्मल मैनेजमेंट के लिए custom vapor chamber भी दिया है। इसका उद्देश्य लंबे समय तक गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या दूसरे भारी काम करते समय प्रदर्शन को स्थिर रखना है।

48MP के दो रियर कैमरे भी बेहद खास

आईफोन डुओ में 48MP Dual Fusion camera system दिया गया है। इसमें 48MP Fusion Main और 48MP Fusion Ultra Wide कैमरा शामिल हैं। फोल्डेबल डिजाइन के कारण Apple ने कैमरे के इस्तेमाल के कुछ नए तरीके भी जोड़े हैं। इनमें Duo Preview और Smart Take जैसे फीचर शामिल हैं। फोन को अलग-अलग तरीके से मोड़कर फोटो और वीडियो लेने का अनुभव सामान्य iPhone से अलग होगा। Apple ने फोल्डिंग डिजाइन का इस्तेमाल सेल्फी और कैमरा प्रीव्यू के लिए भी किया है। कुछ स्थितियों में बाहरी स्क्रीन को कैमरा मॉनिटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।

फोन की बैटरी और चार्जिंग भी दमदार

आईफोन डुओ में dual-battery architecture दिया गया है। Apple का दावा है कि यह डिजाइन पूरे दिन की बैटरी पावर देने के लिए बनाया गया है। बाहरी डिस्प्ले का इस्तेमाल करते हुए वीडियो प्लेबैक 44 घंटे तक और अंदर की स्क्रीन पर वीडियो प्लेबैक 31 घंटे तक हो सकता है। वास्तविक बैटरी बैकअप नेटवर्क, ऐप्स, ब्राइटनेस और इस्तेमाल के तरीके पर निर्भर करेगा। इस फोन में iOS 27 दिया गया है। Apple ने इस सॉफ्टवेयर को फोल्डेबल स्क्रीन और अलग-अलग पोजीशन के हिसाब से तैयार किया है। इसका फायदा मल्टीटास्किंग और बड़े डिस्प्ले पर ऐप्स इस्तेमाल करने में मिल सकता है। बड़ी स्क्रीन पर एक साथ कई ऐप्स या ज्यादा जानकारी देखने की सुविधा iPhone Duo को सामान्य iPhone से अलग बनाती है।

Apple Pencil का भी सपोर्ट

इस फोन की बड़ी स्क्रीन Apple Pencil (USB-C) को सपोर्ट करती है। इससे नोट्स, स्केचिंग और कुछ creative काम बड़े फोल्डिंग डिस्प्ले पर किए जा सकते हैं। हालांकि Apple Pencil का इस्तेमाल iPad जितना व्यापक होगा या नहीं, यह ऐप्स के सपोर्ट और वास्तविक उपयोग पर निर्भर करेगा। फोन में Ceramic Shield 2 front और Ceramic Shield back दिया गया है। इसके अलावा iPhone Duo को IP68 रेटिंग मिली है। Apple के स्पेसिफिकेशन के अनुसार यह IEC 60529 मानक के तहत अधिकतम 6 मीटर पानी में 30 मिनट तक की स्थिति के लिए रेटेड है।

क्या iPhone Duo में Face ID है?

एप्पल ने iPhone Duo में बायोमेट्रिक सुरक्षा के लिए Touch ID का इस्तेमाल किया है। यह side button में दिया गया है। फोल्डेबल डिजाइन में इसे शामिल करना Apple के सामान्य Face ID सेटअप से अलग बदलाव है। आईफोन डुओ में Apple Intelligence और नया Siri AI भी शामिल है। एप्पल के अनुसार Siri को ज्यादा व्यक्तिगत, conversational और उपयोगी बनाने के लिए इसमें बड़े बदलाव किए गए हैं। एप्पल का जोर privacy पर भी है। कंपनी ने AI को यूजर के निजी संदर्भ के साथ जोड़ने और जहां संभव हो processing को डिवाइस पर रखने की दिशा में काम किया है।

क्या iPhone Duo खरीदना चाहिए?

iPhone Duo उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षक हो सकता है, जिन्हें बड़ा डिस्प्ले, फोल्डेबल डिजाइन, मल्टीटास्किंग और Apple ecosystem पसंद है। 7.6 इंच की स्क्रीन फोन और छोटे टैबलेट के बीच का अनुभव देती है। हालांकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। ₹2,99,900 की शुरुआती कीमत में यह सामान्य iPhone से काफी महंगा है। इसलिए अगर किसी को सिर्फ कैमरा, परफॉर्मेंस या रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए नया iPhone चाहिए, तो iPhone Duo जरूरी नहीं कि सबसे व्यावहारिक विकल्प हो। अगर किसी को Apple का ecosystem पसंद है और वह फोल्डेबल फोन का नया अनुभव चाहता है, तो Duo Apple के अब तक के सबसे अलग iPhone विकल्पों में से एक है।