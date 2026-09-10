IMD Weather Update: दिल्ली में आज बारिश होगी या निकलेगी धूप? हरियाणा-पंजाब, हिमाचल समेत जानें देशभर का वेदर अपडेट

IMD Weather Today 10 September 2026: दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में 10 सितंबर को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी आज भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। हालांकि अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

IMD Rain Forecast Today: सितंबर के दूसरे सप्ताह में मानसून का असर देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग दिखाई दे रहा है। कहीं बारिश का दौर जारी है तो कहीं मौसम फिलहाल सूखा है। इसकी बड़ी वजह बंगाल की खाड़ी और आसपास बन रही मौसम प्रणाली है, जिसके कारण पूर्वी और मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। IMD के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 10 सितंबर को दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में बारिश की संभावना बेहद कम है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी आज कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालांकि आने वाले दिनों में कुछ इलाकों में बादल और बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

दिल्ली-NCR में आज कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-एनसीआर में 10 सितंबर को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन दिन में तेज धूप भी हो सकती है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान करीब 26-27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। धूप की वजह से उमस और गर्मी बढ़ सकती है। आज भारी बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। शुक्रवार से दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना और 12 सितंबर को मध्यम बारिश की संभावना बताई गई है। इसके बाद भी कुछ दिनों तक बादल और हल्की बारिश जारी रह सकती है। एनसीआर में भी मौसम का मिजाज कुछ इसी तरह का रह सकता है।

हरियाणा में आज बारिश कम, मौसम रहेगा गर्म

हरियाणा में 10 सितंबर को फिलहाल भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। IMD के चंडीगढ़ मौसम केंद्र ने हरियाणा के लिए 10 से 13 सितंबर तक कोई चेतावनी जारी नहीं की है। इसका मतलब यह है कि राज्य में आज व्यापक बारिश की उम्मीद नहीं है। कई इलाकों में मौसम साफ या आंशिक रूप से बादल वाला रह सकता है। हरियाणा के पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद, रोहतक, झज्जर और कैथल जिलों में आज बारिश का संकेत नहीं है। हालांकि अगले दिनों में स्थानीय स्तर पर बादल और हल्की बारिश हो सकती है। मौसम में स्थानीय बदलाव संभव है।

पंजाब में आज राहत, लेकिन आगे बदलेगा मौसम

पंजाब में भी 10 सितंबर को भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। IMD के चंडीगढ़ केंद्र के अनुसार पंजाब में 10 से 13 सितंबर तक कोई चेतावनी नहीं दी गई है। आज कई हिस्सों में मौसम साफ या आंशिक रूप से बादल वाला रह सकता है। चंडीगढ़-मोहाली के IMD पूर्वानुमान में 10 और 11 सितंबर को मुख्य रूप से साफ मौसम बताया गया है, जबकि 12 सितंबर से बारिश या गरज के साथ बौछार की संभावना बढ़ती है। पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर, नवांशहर, लुधियाना, बरनाला, मोगा, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, बठिंडा, मानसा, संगरूर, मालेरकोटला, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर और एसएएस नगर (मोहाली) में आज मौसम साफ रहेगा। आने वाले दिनों में कुछ जिलों में बारिश हो सकती है।

हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं

हिमाचल प्रदेश में 10 सितंबर को IMD ने कोई भारी बारिश की चेतावनी जारी नहीं की है। मौसम केंद्र शिमला के अनुसार 10 सितंबर के लिए राज्य में कोई चेतावनी नहीं है और अगले कुछ दिनों के लिए भी तत्काल भारी बारिश का अलर्ट नहीं दिया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बिल्कुल बारिश नहीं होगी। स्थानीय स्तर पर बादल बनने और हल्की बौछार की संभावना बनी रह सकती है। हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिलों में आज मौसम में स्थानीय अंतर देखने को मिल सकता है। पहाड़ी इलाकों में मौसम तेजी से बदलता है, इसलिए किसी एक जिले में बारिश होने का मतलब पूरे राज्य में बारिश होना नहीं है।

बाकी राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम का हाल?

देश के पूर्वी और मध्य हिस्सों में मानसून ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है। IMD ने बंगाल की खाड़ी के उत्तर और आसपास कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना के प्रभाव से ओडिशा में 9 से 11 सितंबर के बीच कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा पूर्वी भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और आसपास के कुछ हिस्सों में स्थानीय बारिश की संभावना बनी हुई है। उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर-लद्दाख के कुछ हिस्सों में भी छिटपुट बारिश हो सकती है।