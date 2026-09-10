Haryana Punjab Gold Silver Today: सोने-चांदी के भाव ने मचाई हलचल, खरीदने से पहले जानें आज के ताजा रेट

Haryana Punjab Gold Silver 10 September 2026: आज 10 सितंबर 2026 को हरियाणा में 22 कैरेट सोना ₹14,245 और 24 कैरेट ₹14,957 प्रति ग्राम रहा. पंजाब में सोने के साथ चांदी के भाव में भी तेजी देखने को मिली.

Haryana Punjab Gold Silver 10 September 2026: देश के अलग-अलग शहरों में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. 10 सितंबर 2026 को हरियाणा में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम क्रमशः ₹14,245 और ₹14,957 प्रति ग्राम दर्ज किए गए हैं.

हरियाणा में सोने का भाव

हरियाणा में आज 22 कैरेट सोने की कीमत ₹14,245 प्रति ग्राम है. वहीं, 24 कैरेट शुद्ध सोने के लिए ग्राहकों को ₹14,957 प्रति ग्राम चुकाने पड़ रहे हैं. आभूषण खरीदने वालों के लिए 22 कैरेट सोना प्रमुख विकल्प माना जाता है, जबकि निवेश के लिहाज से 24 कैरेट सोने की मांग अधिक रहती है.

हरियाणा और गुरुग्राम में चांदी की कीमत

चांदी के बाजार भाव की बात करें तो हरियाणा के गुरुग्राम में चांदी करीब ₹250 प्रति ग्राम पर है. 10 ग्राम चांदी की कीमत ₹2,500, जबकि एक किलोग्राम चांदी का भाव करीब ₹2,50,000 दर्ज किया गया है.

पंजाब में सोने की कीमत

पंजाब में सोने के भाव में शहर और बाजार के अनुसार अंतर देखने को मिल रहा है. 22 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹1,40,050 से ₹1,44,850 प्रति 10 ग्राम के बीच बताई जा रही है. वहीं, 24 कैरेट सोने का भाव लगभग ₹1,47,050 से ₹1,52,090 प्रति 10 ग्राम है. कुछ वायदा अनुबंधों में कीमत ₹1.52 लाख से ₹1.53 लाख के आसपास कारोबार करती दिखाई दे रही है.

पंजाब में चांदी के ताजा रेट

पंजाब में 10 ग्राम चांदी की कीमत करीब ₹2,550 से ₹2,700 के बीच है. वहीं, एक किलोग्राम चांदी का भाव शहर और जिले के आधार पर लगभग ₹2,24,617 से ₹2,55,000 तक बताया गया है. बरनाला और अमृतसर जैसे शहरों में स्थानीय बाजार के अनुसार दरें अलग हो सकती हैं.

नोट: आभूषण खरीदते समय मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क जुड़ने के कारण अंतिम कीमत इन दरों से अलग हो सकती है.