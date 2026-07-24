विवाह के दौरान एक रस्म ऐसी होती है, जो धर्मपत्नी को जीवन भर निभानी होती है। वह है शादी के दौरान दुल्हन का दूल्हे के बाईं ओर बैठना। मंगलसूत्र बांधने से पहले दुल्हन को दूल्हे के दाईं ओर बिठाया जाता है और उसके बाद वह हमेशा उसके बाईं ओर रहती है।

हिंदू धर्म में विवाह के दौरान कई तरह के रीति-रिवाज होते हैं, जिन्हें विधि-विधान के साथ किया जाता है। हल्दी, मेहंदी से लेकर सात फेरे लेने तक की रस्मे होती हैं, जो 4-5 दिनों तक चलती हैं। इन सबमें एक रस्म ऐसी होती है, जो धर्मपत्नी को जीवन भर निभानी होती है। वह है शादी के दौरान दुल्हन का दूल्हे के बाईं ओर बैठना। मंगलसूत्र बांधने से पहले दुल्हन को दूल्हे के दाईं ओर बिठाया जाता है और उसके बाद वह हमेशा उसके बाईं ओर रहती है।

शास्त्रों के अनुसार, शादी से लेकर हर शुभ और मांगलिक काम में पत्नी को अपने पति की बाईं ओर ही बैठना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं पत्नी हमेशा अपने पति की बाईं ओर ही क्यों बैठती है? पत्नी का स्थान पति के बाईं ओर ही क्यों माना गया है? चलिए, इस रिपोर्ट में हम इसका महत्व और कारण जानते हैं।

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बहुत पुरानी है मान्यता

हिंदू धर्म की पुरानी मान्यताओं के अनुसार, पत्नी को बाईं ओर से दर्शाया जाता है। पत्नियों को ‘वामांगी’ कहा जाता था। वाम मतलब बायां हिस्सा और अंग मतलब शरीर का हिस्सा। सभी प्राचीन चित्रों में पत्नियों को लगभग हमेशा पुरुषों की बाईं ओर बैठा हुआ दिखाया गया है।

महादेव से है संबंध

परब्रह्म शिव ने अपना बायां आधा हिस्सा ही मां शक्ति को दिया था। अर्धनारीश्वर को भी इसी रूप में दिखाया जाता है। यह अर्धनारीश्वर संकल्प में है। पत्नी को अर्धांगिनी माना जाता है। पत्नी वामांगी होती है। यानी गृहस्थ का बायां आधा हिस्सा। पति का बायां हिस्सा चंद्र नाड़ी को दर्शाता है।

दिल से है रिश्ता

सभी धार्मिक रीति-रिवाज और व्रत महिलाओं द्वारा ही शुरू किए जाते हैं। जब भी पति-पत्नी का परिचय दिया जाता है या किसी धार्मिक अनुष्ठान में संकल्प लिया जाता है, तो पुरुष के नाम से पहले महिला का नाम लिया जाता है। सभी अनुष्ठानों में इसी नियम का पालन किया जाता है। दिल शरीर के बाईं ओर होता है और पत्नी अपने पति का दिल होती है। कई चीजों का ऐसा ही गहरा अर्थ होता है। मंगलसूत्र बांधने से पहले महिला को दूल्हे के दाईं ओर बिठाया जाता है और उसके बाद वह हमेशा उसके बाईं ओर रहती है।

इन मौकों पर दाईं ओर रहती हैं पत्नियां

बेटी की शादी, किसी चीज की स्थापना, यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के समय पत्नी को अपने पति के दाईं ओर बैठना चाहिए। इसी तरह, बच्चे के जन्म और नामकरण संस्कार के समय, भोजन करते समय और घर से बाहर निकलते समय पत्नी और बेटे को दाईं ओर रहना चाहिए।

वैदिक परंपरा से भी है रिश्ता

वैदिक परंपरा में पुरुष को पुरुष और स्त्री को प्रकृति माना जाता है। सभी वैदिक विचारों, अनुष्ठानों आदि का प्राथमिक लक्ष्य पुरुष को आत्मा/भगवान/परमात्मा/ब्रह्म तक ले जाना है। इसलिए पत्नी (प्रकृति) को पति (पुरुष) के दाहिनी ओर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह स्थिरता का प्रतीक है और इस प्रकार आत्मा तक पहुंचने का एक स्थिर/स्थायी मार्ग है। केवल परिवेश और मन की स्थिरता से ही पुरुष आत्मा को प्राप्त कर सकता है।

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