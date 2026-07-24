Parliament Monsoon Session: पेपर लीक पर संसद में फिर हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित

नई दिल्ली. संसद के मानसून सत्र के पांचवें दिन शुक्रवार को जमकर हंगामा देखने को मिला. देशभर में चल रहे छात्र आंदोलन के बाद इसके बारे में चर्चा करने को तैयार हुई सरकार को विपक्ष ने घेरा. NEET पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सदन में लगातार नारेबाजी की. हंगामा बढ़ता देख लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सभापति ने सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया.
लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू हुई थी. इसकी अध्यक्षता भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने की. विपक्ष के लगातार विरोध के कारण सदन सुचारु रूप से नहीं चल सका. कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी. मानसून सत्र की शुरुआत से ही दोनों सदनों में लगातार गतिरोध बना हुआ है. विपक्ष NEET पेपर लीक मामले पर विस्तृत चर्चा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है. लगातार पांचवें दिन भी प्रश्नकाल पूरा नहीं हो सका.
#MonsoonSession2026 #RajyaSabha adjourned till 11:00AM on 27.07.2026@VPIndia pic.twitter.com/ANilZeDu4P
— SansadTV (@sansad_tv) July 24, 2026
राज्यसभा में दोपहर बाद ‘राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026’ पेश किया गया. इस विधेयक का उद्देश्य ‘वंदे मातरम्’ को कानूनी संरक्षण प्रदान करना बताया गया है. लोकसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से सदन चलने देने और NEET मुद्दे पर चर्चा में भाग लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि बहस से बचने का कोई भी प्रयास देश के लिए गलत संदेश देगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि सरकार NEET पेपर लीक के मुद्दे पर गंभीर है. उन्होंने बताया कि इस विषय पर कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी और अगले सप्ताह संसद में एक विधेयक लाया जाएगा. कार्यसूची के अनुसार लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पर भी चर्चा और पारित कराने का प्रस्ताव था. अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण विधेयकों पर समय पर निर्णय होना आवश्यक है, क्योंकि “न्याय में देरी, न्याय से वंचित करना है.”
संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा।