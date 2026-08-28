Raksha Bandhan Wishes 2026: भाई-बहन के रिश्ते में भर दें प्यार, रक्षाबंधन पर भेजें खास विशेज और शायरी

Happy Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन भाई-बहन के प्यार, विश्वास और अपनापन का खास त्योहार है। इस मौके पर अगर आप अपने भाई या बहन को कुछ खास और दिल छू लेने वाला संदेश भेजना चाहते हैं, तो आप शुभकामना संदेश, मैसेज, शायरी और WhatsApp Status के लिए मैसेज जान लीजिए।

Raksha Bandhan Wishes: भाई-बहन के प्यार, स्नेह और विश्वास का पर्व रक्षाबंधन इस साल 28 अगस्त यानी आज मनाया जा रहा है। यह दिन भाई-बहन के रिश्ते को और मजबूत करने का अवसर देता है। राखी बांधने और मिठाई खिलाने के साथ अगर आप अपने भाई या बहन को दिल से निकला कोई खूबसूरत संदेश भेजें, तो त्योहार की खुशी और भी बढ़ जाती है। अगर आप भी रक्षाबंधन पर अपने भाई, बहन, बड़े भाई, छोटी बहन या किसी खास रिश्तेदार को WhatsApp, Facebook या Instagram के जरिए शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं, तो यहां दिए गए मैसेजेस और शायरी को शेयर कर सकते हैं।

भाई के लिए रक्षाबंधन विशेज

रिश्ता हमारा सबसे प्यारा है,

तू भाई नहीं, मेरा सहारा है।

जिंदगी की हर राह पर यूं ही साथ देना,

बस यही दिल से मांगा मैंने तुम्हारे लिए।

रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं, प्यारे भाई!

बचपन में मेरी चोटी खींचने से लेकर आज मेरी हर परेशानी में साथ खड़े होने तक, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। भगवान करे तुम्हारी जिंदगी की हर खुशी तुम्हारे कदम चूमे।

हैप्पी रक्षाबंधन भाई!

हर बहन की किस्मत में तुम्हारे जैसा भाई हो, यह जरूरी तो नहीं… लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे तुम जैसा भाई देकर सच में बहुत अमीर बना दिया।

रक्षाबंधन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!

तुमसे लड़ना भी अच्छा लगता है और तुम्हें परेशान करना भी। लेकिन जब कोई परेशानी आती है, तो सबसे पहले तुम्हारी ही याद आती है। ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना।

हैप्पी रक्षाबंधन!

बहन के लिए खास विशेज

बहन सिर्फ घर का एक रिश्ता नहीं होती, वह बचपन की दोस्त, राजदार और जिंदगीभर का सहारा होती है। मेरी प्यारी बहन, तुम्हारी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे।

रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं!

बचपन की वो लड़ाइयां आज भी याद हैं, जब छोटी-सी बात पर घंटों नाराज रहते थे। वक्त बीत गया, लेकिन हमारा रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत है। मेरी प्यारी बहन को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

तेरी मुस्कान हमेशा बनी रहे,

तेरे जीवन में खुशियों की कमी न रहे।

हर सपना तेरा पूरा हो,

मेरी प्यारी बहना, तुझे कभी कोई गम न मिले।

हैप्पी रक्षाबंधन!

WhatsApp Status के लिए विशेज

बहन का रिश्ता दुनिया की सबसे खूबसूरत नोकझोंक है। Happy Raksha Bandhan!

राखी का धागा छोटा जरूर है, लेकिन इसमें प्यार और विश्वास की पूरी दुनिया बंधी है। हैप्पी रक्षाबंधन!

बचपन की लड़ाई और बड़े होने का प्यार—यही है भाई-बहन का रिश्ता। हैप्पी रक्षाबंधन!

दूरी चाहे जितनी हो, भाई-बहन के दिल कभी दूर नहीं होते। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं!

जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में एक नाम हमेशा रहेगा—भाई/बहन। Happy Raksha Bandhan