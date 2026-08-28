Chandra Grahan 2026: रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण का साया ! सुबह से दोपहर तक रहेगा असर, कब होगा खत्म?

Chandra Grahan on Raksha Bandhan: रक्षाबंधन के दिन यानी 28 अगस्त को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है। यह एक गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा। भारतीय समयानुसार ग्रहण सुबह 6 बजकर 53 मिनट से शुरू होगा। समापन दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर होगा।

Chandra Grahan 2026 Timings: रक्षाबंधन पर इस बार चंद्र ग्रहण का साया नजर आ रहा है। 28 अगस्त को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है। यह एक गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, जिसमें पृथ्वी की छाया चंद्रमा के बड़े हिस्से को ढक लेगी। हालांकि यह ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा। NASA के मुताबिक 27-28 अगस्त की रात होने वाला यह आंशिक चंद्र ग्रहण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा। भारत, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में यह घटना दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ग्रहण के दौरान इन क्षेत्रों में चंद्रमा क्षितिज के नीचे होगा।

कितने बजे लगेगा चंद्र ग्रहण?

भारतीय समयानुसार 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण सुबह 6:53 बजे उपच्छाया ग्रहण के रूप में शुरू होगा। सुबह 8:04 बजे आंशिक चंद्र ग्रहण शुरू होगा, 9:43 बजे ग्रहण अपने चरम पर पहुंचेगा और 11:21 बजे आंशिक ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उपच्छाया चरण दोपहर करीब 12:31 बजे पूरी तरह समाप्त होगा। यह पूरी प्रक्रिया लगभग 5 घंटे 38 मिनट चलेगी। वास्तविक आंशिक ग्रहण करीब 3 घंटे 18 मिनट रहेगा। NASA की गणनाओं में ग्रहण का अधिकतम चरण करीब सुबह 9:43 बजे बताया गया है। खास बात यह है कि 28 अगस्त का यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा।

रक्षाबंधन पर पड़ेगा ग्रहण का असर?

रक्षाबंधन 28 अगस्त को ही मनाया जा रहा है, इसलिए ग्रहण और त्योहार की तारीख एक ही होने से लोगों के मन में पूजा, राखी बांधने और सूतक को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। धार्मिक परंपराओं में सूतक की मान्यता को लेकर अलग-अलग पंचांग और परंपराएं हैं। कई भारतीय पंचांग के अनुसार भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देने के कारण सूतक काल लागू नहीं होगा। इसलिए रक्षाबंधन पर इसका कोई खास असर नहीं होगा और राखी अपने मुहूर्त के अनुसार बांधी जाएगी।

साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण

साल 2026 में कुल दो चंद्र ग्रहण हैं। पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को हुआ था, जबकि दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को हो रहा है। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका तथा प्रशांत क्षेत्र में ही दिखेगा। भारत में न तो यह दिखेगा और न ही सूतक काल लागू होगा। रक्षाबंधन के दिन आसमान में एक बेहद खास खगोलीय घटना जरूर होगी, लेकिन भारत में रहने वाले लोग इस चंद्र ग्रहण को देख नहीं पाएंगे।