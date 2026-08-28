IMD Weather Update: आज दिल्ली में बारिश के आसार, पंजाब-हरियाणा और हिमाचल में बदलेगा मौसम; जानें देशभर का हाल

IMD Rain Forecast Today: दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में शुक्रवार को मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। IMD के मुताबिक 28 अगस्त को दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के कई जिलों में भी बारिश हो सकती है।

IMD Weather Alert August 28: देशभर में आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। त्योहार के दिन उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम सुहाना रहने के साथ बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में 28 अगस्त को बादल छाए रहेंगे और सुबह से दोपहर के बीच कई स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश, गरज-चमक के साथ मध्यम बारिश की संभावना है। दोपहर से शाम के बीच भी एक और बारिश का दौर आ सकता है। हिमाचल, हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों में भी बारिश की संभावना है। कुछ राज्यों में भारी बारिश भी हो सकती है।

दिल्ली-एनसीआर में आज कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली-NCR में शुक्रवार को मौसम पूरी तरह साफ रहने की उम्मीद नहीं है। IMD के मुताबिक 28 अगस्त को दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। सुबह से दोपहर तक कई स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश के साथ गरज-चमक हो सकती है, जबकि कुछ जगहों पर मध्यम बारिश भी संभव है। इसके बाद दोपहर से शाम के बीच फिर हल्की बारिश का एक दौर देखने को मिल सकता है। दिल्ली में दिन का तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दिल्ली में उत्तर-पश्चिम दिशा से करीब 20 किमी/घंटा तक सतही हवा चल सकती है। दोपहर में इसकी रफ्तार घटकर करीब 18 किमी/घंटा और शाम-रात में पश्चिमी दिशा से करीब 15 किमी/घंटा रह सकती है। NCR में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और आसपास के इलाकों में भी बादल और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।

हरियाणा के कई इलाकों में बारिश की संभावना

हरियाणा में भी शुक्रवार को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। IMD के 27 अगस्त के बुलेटिन में उत्तर-पश्चिम भारत के बाकी हिस्सों में छिटपुट से बिखरी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही हरियाणा के उत्तर में एक ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण मौजूद है, जो क्षेत्र में मौसम की गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है। अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, नूंह, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल और फतेहाबाद सहित कई जिलों में बादल और बारिश की संभावना है।

पंजाब में पठानकोट से अमृतसर तक बारिश

पंजाब में मानसून की गतिविधियां बनी हुई हैं। IMD के मुताबिक 27 अगस्त को पंजाब में पिछले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश दर्ज की गई थी और पठानकोट जिले के शाहपुर कंडी में 7 सेमी बारिश रिकॉर्ड हुई। इससे संकेत मिलता है कि शुक्रवार को भी पंजाब में नमी और बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। 28 अगस्त को पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर, लुधियाना, रूपनगर, मोहाली, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, संगरूर, बरनाला, मानसा, बठिंडा, मोगा, फिरोजपुर, फरीदकोट, मुक्तसर और फाजिल्का समेत कई जिलों में बादल और कहीं-कहीं बारिश की संभावना रहेगी।

हिमाचल प्रदेश में 30 अगस्त से फिर बारिश

हिमाचल प्रदेश में 28 अगस्त को भी छिटपुट से बिखरी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। IMD के मुताबिक 27 से 29 अगस्त तक हिमाचल में हल्की बारिश और इसके बाद 30 अगस्त से 2 सितंबर के बीच अच्छी बारिश की संभावना है। खासतौर पर 30 अगस्त से 2 सितंबर के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। शुक्रवार की बात करें, तो शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, किन्नौर और लाहौल-स्पीति के मौसम पर नजर रखना जरूरी होगा। पहाड़ी इलाकों में बारिश होने पर भूस्खलन, सड़क पर मलबा आने और स्थानीय जलभराव जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

पूर्वी और मध्य भारत में तेज बारिश

देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में 28 अगस्त को बारिश ज्यादा सक्रिय रह सकती है। IMD के मुताबिक पूर्वी मध्य प्रदेश में 28-29 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है, जबकि छत्तीसगढ़ में 27 अगस्त से 2 सितंबर तक बारिश का दौर बना रह सकता है। विदर्भ में भी 28 अगस्त को बारिश की संभावना है। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश का असर रहेगा। बिहार में 28-29 अगस्त को व्यापक बारिश की संभावना है, जबकि ओडिशा में 27-31 अगस्त के बीच भारी से बहुत भारी बारिश के दौर की चेतावनी है। ओडिशा में 28-31 अगस्त के दौरान गरज-चमक के साथ 30-40 किमी/घंटा की हवा और झोंकों में 50 किमी/घंटा तक की रफ्तार हो सकती है।

पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत का मौसम

पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून सक्रिय रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 27 अगस्त से 2 सितंबर तक व्यापक बारिश की संभावना है। असम और मेघालय में 29-31 अगस्त के दौरान बारिश बढ़ सकती है, जबकि 27-29 अगस्त के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। गरज-चमक और बिजली की गतिविधि भी कई हिस्सों में हो सकती है। दक्षिण भारत में बारिश का प्रभाव उत्तर भारत की तुलना में कुछ कम रह सकता है। IMD ने अगले एक सप्ताह में प्रायद्वीपीय भारत में subdued rainfall activity जारी रहने की संभावना जताई है। हालांकि केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश हो सकती है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 27-28 अगस्त को गरज-चमक के साथ 40-50 किमी/घंटा की हवा चल सकती है।