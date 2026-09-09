Ganesh Chaturthi 2026: आप भी कन्फ्यूज हैं 13 और 14 सितंबर के बीच, कब मनाया जाएगा गणेशोत्सव, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त

Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी 2026 की तारीख को लेकर लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है. कुछ कैलेंडर में 13 सितंबर का उल्लेख दिखाई दे रहा है, लेकिन इस साल गणेश चतुर्थी सोमवार, 14 सितंबर को मनाई जाएगी.

नई दिल्ली. गणपति बप्पा का आगमन को लेकर पूरे देश में खुशी की लहर है. हालांकि हर बार की तरफ इस बार भी गणेश चतुर्थी 2026 की तारीख को लेकर लोगों के बीच कन्फ्यूजन है. कुछ कैलेंडर में 13 सितंबर की तरीख बता रहे हैं जबकि कहीं कहीं 14 सितंबर के दिन पूजा बताई जा रही है. ऐसे में अगर आप भी इन दोनों तारीख को लेकर कन्फ्यूज है तो हम आपकी दुविधा दूर कर देते हैं.

इस साल गणेश चतुर्थी सोमवार, 14 सितंबर को मनाई जाएगी. भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि 13 सितंबर की शाम से शुरू होकर 14 सितंबर की रात तक रहेगी. तो पंचांग के हिसाब से देखें तो तिथि शुरू होने के आधार पर 13 सितंबर को गणेश चतुर्थी मानना सही नहीं है.

14 सितंबर को होगी गणेश स्थापना

हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है. चतुर्थी तिथि 2026 में 13 सितंबर की शाम शुरू होकर 14 सितंबर तक रहेगी. नई दिल्ली में यह तिथि 13 सितंबर रात 8:36 बजे शुरू होकर 14 सितंबर रात 9:14 बजे खत्म होगी. गणपति जी की मुख्य पूजा और गणेश महाराज की स्थापना मध्यान्ह मुहूर्त में की जाती है. बताया जा रहा है कि इस साल श्रद्धालुओं को 14 सितंबर की तारीख को ही गणेश चतुर्थी मनाना चाहिए. कैलेंडर में भी इसी तारीख को दर्ज करके रखें.

गणेश चतुर्थी 2026 पूजा मुहूर्त

नई दिल्ली में 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी पूजा का शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है. दोपहर 12:03 बजे से 2:31 बजे तक पूरा का सबसे शुभ मुहूर्त होगी. अलग अलग शहरों में पूजा का सटीक समय अलग हो सकता है. पंचांग में स्थानीय सूर्योदय और भौगोलिक स्थिति के आधार पर मुहूर्त तय किया जाता है.

कब होगा गणेश विसर्जन?

गणपति बप्पा की पूजा करने वालों को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए की विसर्जन कब किया जाना है. गणेश जी की पूजा परिवारों और पूजा पंडालों में की जाती है. कुछ लोग अपने घरों में डेढ़ दिन जबकि कहीं तीन दिन, पांच दिन या सात दिन तक गणपति की स्थापना करते हैं. गणेश विसर्जन के लिए अनंत चतुर्दशी सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है. इस साल अगर अनंत चतुर्दशी की बात करें तो यह शुक्रवार, 25 सितंबर को पड़ेगी.