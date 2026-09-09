Punjab News: गर्भवती महिला को नहर में फेंकने का आरोप, इंटर-कास्ट लव मैरिज से नाराज था परिवार, पिता समेत 6 पर केस

श्री मुक्तसर साहिब जिले के कराई वाला गांव से इंटर-कास्ट लव मैरिज से जुड़ा एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है. आरोप है कि करीब तीन साल पहले हाई कोर्ट में प्रेम विवाह करने वाले दंपती को लड़की के परिवार की नाराजगी का सामना करना पड़ा.

नई दिल्ली. श्री मुक्तसर साहिब जिले में लव मैरेज करना एक जोड़े के लिए भयावह बन गया. कराई वाला गांव से इंटर-कास्ट लव मैरिज से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है. ऐसा आरोप लगाया गया है कि तीन साल पहले हाई कोर्ट में अपनी मर्जी से प्रेम विवाह करने वाले जोड़े को लड़की वालों की नाराजगी का शिकार होना पड़ा. क्रूरता ऐसी कि घर में घुसकर लड़की के मायके वालों की तरफ से पति पर हमला किया गया. गर्भवती महिला को जबरदस्ती उठाकर ले गए और नहर में फेंक दिया.

बताया जा रहा है कि यह मामला इंटर कास्ट मैरेज का है. पीड़ित सतनाम सिंह ने बताया कि दो दिन पहले लड़की के परिवार के करीब 10-12 लोग उनके घर पहुंचे. उन्होंने तलवार और किरपान से हमला किया. इस हमले में परिवार के सदस्यों को काफी चोट आई. सतनाम सिंह ने बताया कि उनकी बुजुर्ग मां के साथ भी कथित तौर पर मारपीट की गई. परिवार ने आरोप लगाया है कि हमलावर साढ़े पांच महीने की गर्भवती उनकी पत्नी अमृतप्रीत कौर को जबरदस्ती अपने साथ ले गए.

नहर में फेंकने का आरोप

लड़की के लव मैरेज से परिवार वाले इतने ज्यादा नरााज थे कि बेटी के गर्भवती होने की जानकारी मिलने पर भी रहम नहीं किया. पीड़ित परिवार का आरोप है कि अमृतप्रीत कौर को बड़ी नहर में फेंक दिया गया. उनके साथ ऐसा करने का आरोप महिला के पिता और भाइयों पर लगाया गया है.गर्भवती महिला मुश्किल से नहर के बाहर निकलने में कामयाब हुई. उनके गांव के सरपंच की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया. इस जोड़े ने बताया कि दोनों ने करीब तीन साल पहले हाई कोर्ट में लव मैरिज की थी. सतनाम सिंह मजहबी सिख समुदाय से हैं जबकि अमृतप्रीत कौर जट सिख परिवार से आती हैं. आरोप है कि शादी के बाद से ही लड़की का परिवार इस रिश्ते से नाराज था.

पिता समेत छह लोगों पर केस

पीड़ित परिवार की तरफ से इस मामले में गांव के सरपंच की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं. आरोप लगाया जा रहा है कि घटना में सरपंच की कथित भूमिका थी.पुलिस और प्रशासन से परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.गिद्दड़बाहा पुलिस ने महिला के बयान के आधार पर उसके पिता समेत छह लोगों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया है.