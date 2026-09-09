चोटिल हार्दिक पांड्या को टीम में जगह! चयनकर्ताओं ने किया 15 खिलाड़ियों का ऐलान, ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ वनडे सीरीज

By
Viplove Kumar
-
0
3
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी के लिए तैयार हैं. 32 वर्षीय हार्दिक को ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए इंडिया ए की टीम में शामिल किया गया है
Hardik Pandya New Record : एक हजार रन और 100 विकेट लेने वाले पहले आलराउंडर बने हार्दिक
हार्दिक पंड्या को इंडिया ए टीम में मिली जगह

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की चोट पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है. अफगानिस्तान के खिलाफ चुनी गई टी20 टीम में उनका नाम शामिल नहीं किया गया. उनको आगे आने वाली सीरीज के लिए टीम इंडिया में जगह मिलेगी या नहीं इसका फैसला जल्दी हो जाएगा. अच्छी खबर ये है कि ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ उनको इंडिया ए टीम में जगह दी गई है.

अफगानिस्तान के खिलाफ टीम सलेक्शन से पहले हार्दिक पंड्या ने फिटनेस हासिल कर ली थी. कुछ दिन पहले ही खबर आई कि उनकी चोट फिर से सामने आ गई है. ऐसे में चयनकर्ताओं ने उनको लेकर कोई रिस्क लेने की जगह टीम से बाहर रखने का फैसला लिया. अब ये खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान पर वापसी के लिए तैयार है. 32 साल के हार्दिक को ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए इंडिया ए की टीम में शामिल किया गया है. हालांकि उनका मैच खेलने अभी भी तय नहीं है. चयनकर्ताओं ने उनको फिटनेस हासिल करने की शर्त पर ही टीम में जगह दी है. हार्दिक आखिरी बार 2026 आईपीएल में खेलते नजर आए थे.


भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बुधवार, 9 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ होने वाले टेस्ट और वनडे मुकाबलों के लिए इंडिया ए की टीमों का ऐलान किया. वनडे टीम की कप्तानी के लिए रुतुराज गायकवाड़ को चुना गया है. वहीं देवदत्त पडिक्कल उपकप्तान होंगे.देवदत्त पडिक्कल को दो अनौपचारिक टेस्ट मैचों के लिए इंडिया ए का कप्तान बनाया गया है. बाएं हाथ के इस बैटर ने कुछ दिन पहले ही खत्म हुए श्रीलंका दौरे पर दो लगातार शतकीय पारी खेली थी.

सितंबर से अक्टूबर तक मुकाबले

इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच दो अनौपचारिक टेस्ट मैच 22 से 25 सितंबर और 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पुडुचेरी में खेले जाएंगे. तीन वनडे मुकाबले 6, 9 और 11 अक्टूबर को होंगे.

इंडिया ए टेस्ट टीम

देवदत्त पडिक्कल (कप्तान), साई सुदर्शन (उपकप्तान), अमन मोखाड़े, आयुष पांडे, यश राठौड़, शेख रशीद, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, तनुश कोटियन, तुषार देशपांडे, अंशुल कंबोज, प्रफुल हिंगे, एन. जगदीशन (विकेटकीपर), नचिकेत भूटे, विजयकुमार वैशाक।

इंडिया ए वनडे टीम

रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल (उपकप्तान), प्रियांश आर्य, साई सुदर्शन, रजत पाटीदार, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, विपराज निगम, अर्शिन कुलकर्णी, अरशद खान, नमन धीर, हार्दिक पांड्या, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), गुरजपनीत सिंह, यश ठाकुर।