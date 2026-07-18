Aamir khan Threatened: ‘सांसें दबा देंगे…’ आमिर खान के खिलाफ बिश्नोई गैंग की धमकी से हड़कंप

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Mohit Saini
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Aamir khan Threatened: बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा करने वाले लोगों से जान से मारने की धमकी मिली है।
Aamir khan Threatened: 'सांसें दबा देंगे...' आमिर खान के खिलाफ बिश्नोई गैंग की धमकी से हड़कंप
Aamir khan Threatened:बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा करने वाले लोगों से जान से मारने की धमकी मिली है।

Aamir khan Threatened: बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान को कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा करने वाले लोगों से जान से मारने की धमकी मिली है। इस घटना ने ऑनलाइन बहुत चिंता पैदा कर दी है जब एक सोशल मीडिया पोस्ट और एक ऑडियो क्लिप जिसे कथित तौर पर आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई ने अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर किया था, सर्कुलेट होने लगा। हालांकि पोस्ट और ऑडियो दोनों के असली होने की अलग से पुष्टि नहीं हुई है।

कथित धमकी ऑनलाइन शेयर की गई

रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया मैसेज में आमिर खान पर “लव जिहाद” को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया और दावा किया गया कि ऐसे काम भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के खिलाफ हैं। पोस्ट में चेतावनी दी गई थी कि जो कोई भी कथित तौर पर ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देगा

उसे नतीजे भुगतने होंगे। इसमें एक्टर के लिए धमकी भरी भाषा भी थी। ऑडियो क्लिप, जो ऑनलाइन भी सर्कुलेट हो रही है, कथित तौर पर उन्हीं लोगों से जुड़ी है। फिलहाल इसके असली होने के बारे में कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं हुई है।

शादी विवाद का सेंटर बनी

कथित धमकी आमिर खान की गौरी स्प्रैट से कथित तीसरी शादी को लेकर हुए विवाद का ज़िक्र करती लगती है। जब से उनके रिश्ते की खबर आई है, कुछ ग्रुप्स ने एक्टर की आलोचना की है यह आरोप लगाते हुए कि उनकी शादी “लव जिहाद” को बढ़ावा देती है। इन दावों ने सोशल मीडिया पर विरोध और गरमागरम बहस को हवा दी है। कई ऑर्गनाइज़ेशन्स ने भी इस मुद्दे पर एक्टर का विरोध किया है, जबकि पॉलिटिकल लीडर्स ने इस विवाद पर पब्लिकली कमेंट किया है।

फैंस ने चिंता जताई

कथित धमकी की रिपोर्ट्स के बाद, फैंस ने आमिर खान की सेफ्टी को लेकर चिंता जताई है। अभी तक, न तो एक्टर और न ही उनकी टीम ने इस मामले पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। अधिकारियों ने भी कथित सोशल मीडिया पोस्ट या सर्कुलेट हो रहे ऑडियो पर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है।