KBC 18 Release Date: इस दिन से शुरू होगा कौन बनेगा करोड़पति का 18वां सीजन, खास अंदाज में दिखेंगे अमिताभ बच्चन

KBC Season 18 Release Date: अमिताभ बच्चन का लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति (KBC) का नया सीजन 10 अगस्त 2026 से शुरू होगा। इस बार KBC 18 की थीम सोचना पड़ेगा रखी गई है। इसमें केवल सही जवाब देना ही नहीं, बल्कि उसके पीछे की समझ और तार्किक सोच भी अहम होगी। शो सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और Sony LIV पर प्रसारित होगा।

KBC New Season Date Announced: अगर आप भी अमिताभ बच्चन के फेमस शो कौन बनेगा करोड़पति (KBC) के नए सीजन का इंतजार कर ररे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। मेकर्स ने KBC सीजन 18 की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। इस बार शो नए कॉन्सेप्ट और नई थीम ‘सोचना पड़ेगा’ के साथ दर्शकों के बीच लौट रहा है। अमिताभ बच्चन एक बार फिर अपनी दमदार होस्टिंग और खास अंदाज से दर्शकों का मनोरंजन करते नजर आएंगे। शो के साथ अमिताभ बच्चन के तीन नए प्रोमो भी जारी किए गए हैं। एक प्रोमो में बिग बी कहते हैं कि आजकल हर सवाल का जवाब लोगों की जेब यानी मोबाइल फोन में मौजूद है, लेकिन KBC में सिर्फ जवाब याद रखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके पीछे की सोच भी जरूरी होगी।

कब और कहां देखें KBC का नया सीजन?

सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया ने ऐलान किया है ‘कौन बनेगा करोड़पति’ सीजन 18 का प्रीमियर 10 अगस्त 2026 को रात 9 बजे होगा। यह शो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और Sony LIV पर प्रसारित किया जाएगा। दर्शक इसे सोमवार से शुक्रवार तक रात 9 बजे देख सकेंगे। इस बार KBC की थीम ‘सोचना पड़ेगा’ रखी गई है। मेकर्स का कहना है कि आज के डिजिटल दौर में मोबाइल फोन और इंटरनेट पर लगभग हर सवाल का जवाब आसानी से मिल जाता है। ऐसे में केवल सही जवाब याद होना ही काफी नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि व्यक्ति उस जवाब को समझे और सही तरीके से उसका इस्तेमाल कर सके। इसी सोच को इस सीजन का मुख्य आधार बनाया गया है। KBC 18 में प्रतियोगियों की सामान्य ज्ञान के साथ-साथ उनकी तार्किक सोच, समझ और निर्णय लेने की क्षमता की भी परीक्षा होगी। मेकर्स का दावा है कि नया सीजन पहले से ज्यादा रोचक, चुनौतीपूर्ण और प्रेरणादायक होने वाला है।

26 साल से दर्शकों का पसंदीदा शो

‘कौन बनेगा करोड़पति’ की शुरुआत 3 जुलाई 2000 को हुई थी। यह ब्रिटेन के लोकप्रिय क्विज शो ‘Who Wants to Be a Millionaire?’ का भारतीय संस्करण है। यह अमिताभ बच्चन का पहला टेलीविजन शो भी था, जिसने उनके करियर को नई ऊंचाई दी। पिछले दो दशकों में KBC केवल एक क्विज शो नहीं रहा, बल्कि आम लोगों की प्रेरणादायक कहानियों और अमिताभ बच्चन के खास अंदाज की वजह से यह हर भारतीय परिवार का पसंदीदा कार्यक्रम बन गया। शो का मशहूर डायलॉग “लॉक किया जाए?” आज भी लोगों की जुबान पर है।