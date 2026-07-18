Chandigarh Traffic Alert: 19 जुलाई को 12 घंटे बंद रहेगी चंडीगढ़ की यह रेलवे क्रॉसिंग, जरूर पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी

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Amit Upadhyay
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Chandigarh Traffic Update: चंडीगढ़ में रेलवे ट्रैक की मरम्मत के चलते रेलवे लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 123-स्पेशल को 19 जुलाई को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक बंद रखा जाएगा। घग्गर और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के बीच स्थित इस क्रॉसिंग के बंद रहने से वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलने की अपील की है।
Chandigarh Traffic Alert: 19 जुलाई को 12 घंटे बंद रहेगी चंडीगढ़ की यह रेलवे क्रॉसिंग, जरूर पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी
चंडीगढ़ में रविवार को घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर पढ़ लें।

Chandigarh Traffic Advisory: अगर आप 19 जुलाई यानी रविवार को चंडीगढ़ या आसपास के इलाकों में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। रेलवे ट्रैक पर मरम्मत कार्य के चलते घग्गर और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के बीच स्थित रेलवे लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 123-स्पेशल को 19 जुलाई को पूरे 12 घंटे के लिए बंद रखा जाएगा। इसे देखते हुए चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने लोगों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। अगर आप रविवार को घर से निकलें, तो एडवाइजरी के बारे में जरूर जान लीजिए, ताकि आपको परेशानी का सामना न करना पड़े।

सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा गेट बंद

चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, रेलवे ट्रैक की मरम्मत के कारण रेलवे लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 123-स्पेशल रविवार सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक बंद रहेगा। इस दौरान किसी भी वाहन को इस क्रॉसिंग से गुजरने की अनुमति नहीं होगी। यह मार्ग रोजाना चंडीगढ़, जीरकपुर, पंचकूला और आसपास के क्षेत्रों के बीच आने-जाने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में रविवार को इस रास्ते का उपयोग करने वाले वाहन चालकों को अपने सफर की पहले से योजना बनाने और अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है। इस क्रॉसिंग के बंद होने से कई वाहनों को रूट बदलकर अपने गंतव्य तक जाना होगा, जिससे जाम की स्थिति बन सकती है। इसलिए घर से निकलते वक्त पूरी प्लानिंग कर लें।

ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि मरम्मत कार्य के दौरान यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए मौके पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें, पुलिस के निर्देशों का सहयोग करें और अनावश्यक रूप से बंद रेलवे फाटक की ओर जाने से बचें। पुलिस ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पहले अपने रूट की जानकारी ले लें और जहां संभव हो, वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। इससे ट्रैफिक जाम और अनावश्यक देरी से बचा जा सकेगा। रेलवे ट्रैक पर मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद ही रेलवे लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 123-स्पेशल को दोबारा यातायात के लिए खोला जाएगा।