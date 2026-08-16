Batwara 1947 Boc Day 2: ‘आवारापन 2’ के आगे फिकी पड़ी सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’, जानें दूसरे दिन का आकड़ा

Batwara 1947 Box Office Collection Day 2: Sunny Deol की Batwara 1947 ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार उछाल लिया. आइए जानते हैं फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन.

Batwara 1947 Box Office Collection Day 2: बंटवारा 1947 में Sunny Deol और Preity Zinta नजर आ रहे हैं. फिल्म ने पहले दिन धीमी शुरुआत की थी, लेकिन शनिवार को इसकी कमाई में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली. खास बात ये है कि फिल्म के सामने Awarapan 2 और Spider-Man: Brand New Day जैसी बड़ी फिल्मों की चुनौती भी है.

Day 2 में कितनी हुई कमाई?

शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को Batwara 1947 की कमाई में करीब 134.8% की बढ़त दर्ज की गई. रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे दिन भारत में लगभग 13.50 करोड़ रुपये नेट कमाए.

दूसरे दिन की कमाई जुड़ने के बाद फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन करीब 19.25 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन लगभग 22.91 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.

विदेशी बाजार में फिल्म ने शनिवार को करीब 2 करोड़ रुपये कमाए. इसके साथ ही विदेशों से कुल ग्रॉस कमाई लगभग 3.50 करोड़ रुपये हो गई है. फिल्म का अब तक का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन करीब 26.41 करोड़ रुपये पहुंच गया है.

शनिवार को दर्शकों की कैसी रही प्रतिक्रिया?

15 अगस्त को फिल्म की भारत में कुल ऑक्यूपेंसी करीब 35.37% रही. शाम और रात के शो में दर्शकों की संख्या ज्यादा दिखाई दी. इससे संकेत मिलता है कि दिन बढ़ने के साथ फिल्म को दर्शकों का बेहतर रिस्पॉन्स मिला.

हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को Awarapan 2 से कड़ी टक्कर मिल रही है. अभी तक दर्शकों की पसंद के मामले में Awarapan 2 आगे नजर आ रही है.

इसके अलावा Spider-Man: Brand New Day भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, 15 अगस्त तक इस हॉलीवुड फिल्म ने भारत में 557 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया था.

क्या है Batwara 1947 की कहानी?

Batwara 1947 का निर्देशन Rajkumar Santoshi ने किया है. फिल्म में 1947 के भारत-पाकिस्तान बंटवारे और पंजाब के विभाजन के दौर को दिखाया गया है. कहानी का बड़ा हिस्सा लाहौर की पृष्ठभूमि में रखा गया है.

Sunny Deol और Rajkumar Santoshi की जोड़ी इससे पहले Ghayal, Damini और Ghatak जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुकी है.

फिल्म में प्रीति जिंटा के अलावा शबाना आजमी, अली फजल, करण देओल, अभिमन्यु सिंह, खुशी हजारे, कनिक्का कपूर और ईशा संधीर भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म का निर्माण आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले किया गया है.