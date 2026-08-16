Punjab CM News : हम शहीदों के आदर्शों पर चल रहे, पजाब को आदर्श राज्य बनाना हमारा उद्देश्य: मान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक बार फिर से इस बात का ऐलान किया है कि उनकी सरकार का उद्देश्य प्रदेश देश भर में एक आदर्श राज्य बनाना है। मान ने कहा कि उनकी सरकार का हर फैसला शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के जीवन, दर्शन और महान बलिदान के सिद्धांतों पर आधारित है।

कहा, हमारी सरकार का हर फैसला हमारे शहीदों की सोच और मार्गदर्शन पर होता है

Punjab CM News (आज समाज), हुसैनीवाला : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार का हर फैसला शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के जीवन, दर्शन और महान बलिदान के सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र, प्रगतिशील और समृद्ध पंजाब के संबंध में उनकी सोच को वास्तविकता में बदलने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

हुसैनीवाला में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उन्होंने कहा कि सरकार शहीद-ए-आजम भगत सिंह के सपनों को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और उनकी शानदार विरासत को सुरक्षित रखने तथा हुसैनीवाला को एक प्रमुख पर्यटन स्थल में बदलने के लिए समर्पित विरासत कॉम्प्लेक्स पर 24.99 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

देश की खातिर अपनी जान की कुर्बान

इस दौरान, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन महान नेताओं ने देश और इसके लोगों की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दीं। यह स्थान हर देशवासी के लिए बहुत पवित्र है क्योंकि इसी स्थान पर अंग्रेजों द्वारा बिना किसी सम्मान के शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव के पार्थिव शरीरों का अंतिम संस्कार किया गया था। यह स्थान देश के युवाओं को देश के प्रति निस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित करता रहा है।

भगत सिंह के सपनों को कर रहे साकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इस पवित्र धरती पर आकर उन महान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिला, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जानें न्योछावर कर दीं। हमारी सरकार शहीद-ए-आजम भगत सिंह के सपने को साकार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। देश हमेशा इस शहीद का ऋणी रहेगा, जिसने 23 वर्ष की छोटी सी उम्र में देश को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी।

युवाओं पर शहीद भगत सिंह के बलिदान के प्रभाव को उजागर करते हुए, उन्होंने कहा कि शहीद-ए-आजम भगत सिंह की शहादत ने युवाओं को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, जिससे देश को आजादी मिली। शहीद-ए-आजम हमेशा लाखों युवाओं के लिए राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करने के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। मैं युवाओं से भारत को एक प्रगतिशील और समृद्ध देश बनाने के लिए शहीद भगत सिंह के नक्शे-कदम पर चलने की अपील करता हूं।