गोदरेज इंडस्ट्रीज ने पिरोजशा गोदरेज को कंपनी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 14 अगस्त, 2026 से लागू होगी और वे नादिर गोदरेज की जगह लेंगे, जो 75 साल के होने पर इस पद से रिटायर हो रहे हैं।

Godrej New CEO Pirojsha: गोदरेज इंडस्ट्रीज ने पिरोजशा गोदरेज को कंपनी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 14 अगस्त, 2026 से लागू होगी और वे नादिर गोदरेज की जगह लेंगे, जो 75 साल के होने पर इस पद से रिटायर हो रहे हैं। यह बदलाव अप्रैल 2024 में गोदरेज परिवार के पुनर्गठन के दो साल बाद हुआ है, जिसमें ग्रुप को दो स्वतंत्र संस्थाओं में बांट दिया गया था।

लिस्टेड ग्रुप की कमान संभालेंगे

पिरोजशा लिस्टेड गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप को संभाल रहे हैं, जबकि अनलिस्टेड गोदरेज एंटरप्राइज़ेज़ ग्रुप अलग से काम करता है। पिरोजशा अभी गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज कैपिटल और गोदरेज वेंचर्स के चेयरमैन हैं। उन्होंने गोदरेज प्रॉपर्टीज को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। यह कंपनी वित्त वर्ष 2021 में रेजिडेंशियल सेल्स के मामले में भारत की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपर बनी थी और अभी भी इस स्थान पर बनी हुई है।

ग्रुप के सभी बिजनेस में होगा दखल

गोदरेज इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर, वह ग्रुप के सभी बिजनेस में स्ट्रैटेजिक कैपिटल एलोकेशन, कॉर्पोरेट ग्रोथ और गवर्नेंस की देखरेख करेंगे। पिरोजशा को अप्रैल 2026 में चेयरमैन-डेजिग्नेट नियुक्त किया गया था।

कई सेक्टर में है ग्रुप

पिरोजशा की लीडरशिप में गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप ने वित्त वर्ष 2026 तक के पांच सालों में बिक्री और नेट प्रॉफिट, दोनों में 20% से ज्यादा की सालाना कंपाउंडेड ग्रोथ दर्ज की है। ग्रुप का बिजनेस रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, जानवरों का चारा, क्रूड पाम ऑयल, ओलियो केमिकल्स, घरेलू कीटनाशक, हेयर कलर और एयर केयर जैसे सेक्टर में फैला हुआ है।

2 लाख करोड़ की कंपनी

ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन अप्रैल 2026 तक 20 बिलियन डॉलर (2 लाख करोड़ रुपये) से ज्यादा था। 2025 में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज, दोनों को ही ‘डाउ जोन्स बेस्ट-इन-क्लास इंडेक्स’ में अपनी-अपनी कैटेगरी में दुनिया भर में पहला स्थान मिला। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने 2025 में ‘ग्लोबल रियल एस्टेट सस्टेनेबिलिटी बेंचमार्क’ में भी दुनिया भर में टॉप रैंकिंग हासिल की।