Sonakshi Sinha Viral Video: पैपराज़ी की भीड़ से परेशान हुईं सोनाक्षी सिन्हा, बीच सड़क कार में बैठने से किया साफ इनकार

Sonakshi Sinha Viral Video: अपनी बेबाक पर्सनैलिटी के लिए मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने एक बार फिर सबका ध्यान खींचा है। इस बार पैपराज़ी के सामने शांति से अपनी बात पर अड़ी रहने के कारण। मुंबई में हाल ही में हुए एक सेलिब्रिटी इवेंट का वीडियो वायरल हो रहा है, (Sonakshi Sinha Viral Video) जिसमें एक्ट्रेस अपनी कार में बैठने से तब तक इनकार करती दिख रही हैं जब तक फ़ोटोग्राफ़र्स उन्हें थोड़ी जगह न दे दें।

यह घटना रविवार, 12 जुलाई 2026 को जुहू के JW मैरियट में एक्ट्रेस आकांक्षा रंजन कपूर और फ़िल्ममेकर शरण शर्मा के शानदार वेडिंग रिसेप्शन के दौरान हुई। सितारों से सजे इस जश्न में आलिया भट्ट, बॉबी देओल, जैकी श्रॉफ़ और सोनाक्षी सिन्हा समेत कई बॉलीवुड हस्तियां शामिल हुईं; सोनाक्षी एक शानदार ब्लैक आउटफिट में नज़र आईं।

सोनाक्षी और पैपराज़ी के बीच क्या हुआ?

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इवेंट के बाद जब सोनाक्षी वेन्यू से बाहर निकलीं और अपनी कार की ओर बढ़ीं, तो फ़ोटोग्राफ़र्स ने और तस्वीरें लेने के लिए उन्हें तुरंत घेर लिया। शुरू में, एक्ट्रेस ने उनसे विनम्रता से एक तरफ़ हटने का अनुरोध करते हुए कहा, “दोस्तों, बस हो गया। कार के अंदर नहीं… धन्यवाद, बाय, गुड नाइट।”

हालांकि, बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, कई फ़ोटोग्राफ़र्स उनकी कार के दरवाज़े के ठीक बगल में खड़े होकर फ़िल्मांकन करते रहे, जिससे उन्हें बहुत कम पर्सनल स्पेस मिला।

“जब तक आप हटेंगे नहीं, मैं नहीं बैठूँगी”

अपना संयम बनाए रखते हुए, सोनाक्षी ने कार का दरवाज़ा तो खोला लेकिन अंदर नहीं बैठीं। सीधे फ़ोटोग्राफ़र्स की ओर देखते हुए, उन्होंने दृढ़ता से कहा, “जब तक आप लोग हटेंगे नहीं, मैं कार में नहीं बैठूँगी।”

उनके शांत लेकिन दृढ़ जवाब ने तुरंत संदेश पहुँचा दिया। पैपराज़ी पीछे हट गए और उन्हें वह जगह दी जिसकी उन्होंने मांग की थी, जिसके बाद वह आराम से अपनी कार में बैठीं और वेन्यू से चली गईं।

फ़ैन्स ने उनके शालीन जवाब की तारीफ़ की

पूरी बातचीत सम्मानजनक रही, जिसमें कोई बहस या ऊंची आवाज़ नहीं हुई। हंगामा करने के बजाय, सोनाक्षी ने धैर्य और आत्मविश्वास के साथ स्थिति को संभाला, विनम्र रहते हुए स्पष्ट सीमाएँ तय कीं।

जैसे-जैसे यह वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, फ़ैन्स एक्ट्रेस की तारीफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने शालीनता से अपने पर्सनल स्पेस के लिए आवाज़ उठाई और यह साबित किया कि दृढ़ता के लिए आक्रामक होने की ज़रूरत नहीं है।