इंस्पेक्टर विजय कुमार पर सोशल मीडिया से कमाई करने के आरोप में गिरी गाज

सोशल मीडिया पोस्ट से 6,000 रुपये कमाए, इंस्टाग्राम पर 3.29 लाख फ़ॉलोअर्स

Himachal Police News, (आज समाज), शिमला: हिमाचल के मशहूर ऑर्केस्ट्रा ‘हार्मनी ऑफ़ द पाइन्स’ बैंड के चेहरे और प्रभारी इंस्पेक्टर विजय कुमार को प्रदेश पुलिस ने सस्पेंड कर दिया है। सोशल मीडिया से कमाई के आरोप में उन पर गाज गिरी है। आरोप है कि सेवा आचरण नियमों की अवहेलना करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट से करीब 6,000 रुपये कमाए। जहां ‘हार्मनी ऑफ़ द पाइन्स’ के ऑफ़िशियल हैंडल के इंस्टाग्राम पर 3.29 लाख फ़ॉलोअर्स हैं, वहीं विजय कुमार के 1.64 लाख फ़ॉलोअर्स हैं। कुमार ने इस पैसे को चुपचाप अपनी जेब में रखा। मामले में विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।

तीन महीने में रिपोर्ट सौंपने के नर्देश

पुलिस लाइन्स के डिप्टी सुपरिटेंडेंट आफ पुलिस (डीएसपी) कमल किशोर मामले की जांच कर रहे हैं। उन्हें तीन महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों ने निलंबन के कानूनी आधार का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया है, लेकिन भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई सीधे तौर पर डिजिटल कंटेंट के अनधिकृत मुद्रीकरण के कारण की गई है।

पहले जारी किया गया था कारण बताओ नोटिस

अनुशासनात्मक कार्रवाई से पहले, डीजीपी अतुल वर्मा के कार्यालय ने विजय कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसमें उनसे उनके निजी संगीत उपक्रमों, उनके डिजिटल प्रकाशन और प्रचार-प्रसार का पूरा विवरण मांगा गया था। साथ ही यह भी पूछा गया था कि क्या उन्होंने इसके लिए कभी अनिवार्य विभागीय मंजूरी ली थी।

असंतोषजनक था विजय कुमार का जवाब

विजय कुमार ने 3 जुलाई को लिखित जवाब सौंपा। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि उनका जवाब असंतोषजनक और बिना किसी ठोस आधार या दस्तावेजी सबूत के था। अब जांच में उन मंजूरियों की कमी और छिपी हुई आय के स्रोतों की पड़ताल की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने सेवा नियमों का किस हद तक उल्लंघन किया है।

1996 में शुरू किया गया बैंड, कुमार मुख्य चेहरे के तौर पर उभरे थे

हिमाचल पुलिस के प्रतिष्ठित आॅर्केस्ट्रा ‘हार्मनी आॅफ द पाइन्स’ बैंड की शुरुआत 1996 में की गई थी और विजय कुमार इसके मुख्य चेहरे के तौर पर उभरे थे। 2022 में रियलिटी टीवी शो ‘हुनरबाज-देश की शान’ में तीसरा स्थान हासिल करने के बाद बैंड राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया। । यह आॅर्केस्ट्रा पहले फ्रांस, इटली, कनाडा, सिंगापुर और दुबई में भी परफॉर्म कर चुका है। राज्य के अंदर परफॉर्मेंस के लिए यह लगभग 1 लाख रुपए और बाहर के लिए 1.5 लाख रुपए चार्ज करता है। विदेश में परफॉर्मेंस के लिए वे 2 लाख रुपए लेते हैं।

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