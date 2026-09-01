कैटरीना कैफ को लोगों ने किया बॉडी शेम, शिवालिका ओबेरॉय ने लगाई क्लास!

Shivaleeka Oberoi Supports Katrina Kaif: शिवालिका ओबेरॉय ने मां बनने के बाद कैटरीना कैफ के लुक पर हो रही ट्रोलिंग का विरोध किया. उन्होंने पोस्टपार्टम बदलावों को सामान्य बताते हुए लोगों से सम्मान की अपील की.

Shivaleeka Oberoi Supports Katrina Kaif: एक्ट्रेस शिवालिका ओबेरॉय ने Katrina Kaif के सपोर्ट में आवाज उठाई है. हाल ही में कैटरीना की एक सार्वजनिक उपस्थिति के बाद सोशल मीडिया पर उनके लुक और शरीर को लेकर कई तरह के कमेंट किए गए थे. इन टिप्पणियों पर शिवालिका ने नाराजगी जताते हुए लोगों की सोच पर सवाल उठाया.

शिवालिका ने सोशल मीडिया पर कैटरीना की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, “क्या हो गया है मतलब?!?! ये तो मदरहुड है!” उन्होंने आगे कहा कि बच्चे के जन्म के बाद महिला के शरीर में कई तरह के बदलाव आना बिल्कुल नॉर्मल है, शिवालिका ने लिखा कि डिलीवरी के बाद रिकवरी में अच्छा महसूस करने वाले दिन भी होते हैं और मुश्किल दिन भी. इस दौरान सूजन, थकान और शरीर में बदलाव होना स्वाभाविक है. उन्होंने लोगों से मां बनने की एक ऐसी तस्वीर पेश करना बंद करने को कहा, जो असल जिंदगी में मौजूद ही नहीं है.

‘पोस्टपार्टम रिकवरी को समझना जरूरी’

शिवालिका ने लिखा कि पोस्टपार्टम रिकवरी यानी बच्चे के जन्म के बाद शरीर को सामान्य स्थिति में आने में समय लगता है. उन्होंने कहा कि इस दौरान ब्लोटिंग, थकान और दूसरे शारीरिक बदलाव सामान्य हैं.

उन्होंने यह भी बताया कि पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई पोस्ट देखने के बाद वह अपनी प्रतिक्रिया देने से खुद को रोक नहीं पाईं. उनके मुताबिक, कैटरीना के लुक पर इस तरह की बातें करना बेहद गलत सोच को दिखाता है.

कैटरीना की तस्वीरों पर हुआ था ट्रोलिंग

कैटरीना कैफ ने नवंबर 2025 में अपने पति Vicky Kaushal के साथ अपने पहले बच्चे, बेटे वियान कौशल का स्वागत किया था. इसके बाद से कैटरीना ने सार्वजनिक तौर पर अपनी मौजूदगी काफी कम कर दी थी.

26 अगस्त को कैटरीना और विक्की मुंबई में फिल्ममेकर कुकू कोहली के अंतिम संस्कार में नजर आए. इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कैटरीना के बदले हुए लुक को लेकर सवाल उठाए और उन्हें ट्रोल किया.

फैंस ने भी कैटरीना का किया बचाव

कैटरीना को ट्रोल किए जाने के बाद कई फैंस उनके समर्थन में सामने आए. एक यूजर ने कहा कि कैटरीना बिल्कुल भी उम्रदराज नहीं दिख रही हैं और बिना मेकअप के भी खूबसूरत लग रही हैं.

एक अन्य यूजर ने लिखा कि उम्र बढ़ना जिंदगी का हिस्सा है और कैटरीना ने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है. ऐसे में उन्हें अपने शरीर को पोषण देने और रिकवरी के लिए समय चाहिए. यूजर ने लोगों से इस दौर का सम्मान करने की अपील की.

फिल्मों से भी दूर हैं कैटरीना

वर्कफ्रंट की बात करें तो कैटरीना कैफ आखिरी बार Merry Christmas में विजय सेतुपति के साथ नजर आई थीं. 2024 में रिलीज हुई इस फिल्म के बाद उन्होंने अपने काम को काफी सीमित रखा है. फिलहाल उनकी प्राथमिकता परिवार और अपने नवजात बच्चे की देखभाल है.