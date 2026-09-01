नेपाल में पिछले सप्ताह आए फ्लैश फ्लड में सैकड़ो जानें गईं और हजारों लोगों का अभी तक कोई अता-पता नहीं है। इस त्रासदी के बाद नेपाल में सेना ने जोर-शोर से राहत-बचाव अभियान शुरू किया। इस दौरान कई जिंदगियां बचाई गईं।

Nepal Flash Flood Miracles: नेपाल में पिछले सप्ताह आए फ्लैश फ्लड में सैकड़ो जानें गईं और हजारों लोगों का अभी तक कोई अता-पता नहीं है। इस त्रासदी के बाद नेपाल में सेना ने जोर-शोर से राहत-बचाव अभियान शुरू किया। इस दौरान कई जिंदगियां बचाई गईं। राहत-बचाव के दौरान लोगों के जिंदा बचने के कई तरह के किस्से सामने आ रहे हैं जो चमत्कार से कम नहीं हैं। इनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

डेढ़ माह की अबोध बच्ची को बचाया

नेपाल के रसुवा जिले में डेढ़ महीने की बच्ची को सेना ने बचाया। इस अबोध बच्ची को राहतकर्मियों ने एक मकान से सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद उसे धांगे कैंप भेजा गया। इस बच्ची को महिला सुरक्षाकर्मियों ने जिंदा बाहर निकाला और फिर उसका प्राथमिक उपचार करके उसे धांगे कैंप भेज दिया गया।

VIDEO | Rasuwa, Nepal: One-and-a-half-month-old baby rescued from flood-affected area and brought to Rasuwa Dhange camp. (Full video available on PTI Videos – https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/OUd2nEMbRq — Press Trust of India (@PTI_News) September 1, 2026

तीन दिन बाद जिंदा निकली बच्ची

सेना ने फ्लैश फ्लड के तीन दिन बाद छह साल की एक बच्ची को कीचड़ और मलबे के नीचे से जिंदा बाहर निकाला। यह घटना रसुवा जिले के तिमुरे गांव में हुई, जहां हाल ही में भोटे कोशी नदी के उफान पर आने से बाढ़ आई थी। बचे हुए लोगों की तलाश के दौरान, आर्म्ड पुलिस फोर्स (APF) के अधिकारियों को जमीन के नीचे से हल्की आवाजें सुनाई दीं। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए खुदाई शुरू की और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहे।

97 साल की बुजुर्ग को बचाया

97 साल की गुना माया बोहरा नाम की महिला को चार घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उनके केयर होम के मलबे से जिंदा निकाला गया। डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल में उनकी हालत में सुधार हो रहा है, जबकि उनके भतीजे के बेटे दीपक ने बताया कि वह किसी ‘योद्धा’ जैसी लग रही थीं जो जंग जीतकर लौटी हो।

पेड़ पर चढ़कर बचाई जान, मां से मिले

जोयल घाले जानलेवा फ्लैश फ्लड से बचने के लिए जंगल में भागकर पेड़ों पर चढ़ गए थे। हादसे के बाद शुक्रवार को वे अपनी मां से फिर मिल गए। उनकी मां को डर था कि वह और उनका भाई स्कूल में ही मारे गए होंगे।

तमांग और उनका परिवार उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो बच गए। नेपाल और चीन के तिब्बत में कम से कम 700 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और लगभग 2,500 लोग लापता हैं।

17,000 बच्चे प्रभावित

संयुक्त राष्ट्र की बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ ने बताया कि काठमांडू के उत्तर में स्थित रसुवा, नुवाकोट और धाडिंग जिलों में बाढ़ से कम से कम 17,000 बच्चे प्रभावित हुए हैं। एजेंसी ने यह भी कहा कि वह नेपाल सरकार के साथ मिलकर उन बच्चों की पहचान करने, उनका रजिस्ट्रेशन करने और उन्हें उनके परिवारों से दोबारा मिलाने के लिए काम कर रही है जो अपने परिवारों से बिछड़ गए हैं।