चाचा महान बल्लेबाज और भतीजा बाथरूम में छुपकर रोता था, पाकिस्तान खिलाड़ी मारते थे ताने, नहीं करता था कोई बात

पाकिस्तान की टीम के लिए खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता. जब रिश्ता पाकिस्तान के महान कप्तानों में शामिल इंजमाम-उल-हक से हो तो उस पर दबाव और भी बढ़ जाता है. ऐसा ही कुछ इमाम उल हक के साथ भी हुआ था.

नई दिल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस समय सुर्खियों में है. इंग्लैंड दौरे पर भेजी गई टीम में अचानक तीसरे टेस्ट से पहले 7 बदलाव कर दिया गया है. दौरे के बीच में घर भेजे गए खिलाड़ियों में पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक के भतीजे इमाम का भी नाम शामिल है. इस खिलाड़ी पर चोट का झूठा बहाना बनाने के आरोप लग रहे हैं. इमाम के लिए पाकिस्तान की टीम में जगह बनाना इतना आसान नहीं रहा. जब वो टीम में आए थे तो उनसे कोई बात तक नहीं करता था और चाचा के नाम को लेकर ताने मारे जाते थे.

पाकिस्तान की टीम के लिए खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता. जब रिश्ता पाकिस्तान के महान कप्तानों में शामिल इंजमाम-उल-हक से हो तो उस पर दबाव और भी बढ़ जाता है. ऐसा ही कुछ इमाम उल हक के साथ भी हुआ था. 2017 में श्रीलंका के खिलाफ यूएई में होने वाली वनडे सीरीज के लिए पहली बार इमाम को पाकिस्तान टीम की टीम में चुना गया था. इस सलेक्शन के बाद सोशल मीडिया लोगों ने भाई-भतीजावाद (Nepotism) के आरोप लगाने शुरू कर दिए.

सोशल मीडिया की आलोचना से हो गए थे परेशान

इमाम उल हक ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर दीप दासगुप्ता से एक शो पर बात करते हुए अपने दिल की तकलीफ बताई थी. उस दौर को याद करते हुए बताया था कि कैसे उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चुने जाने भाई भतीजावाद के ताने सहने पड़े थे. टीम के खिलाड़ी उनके साथ बात नहीं करे थे. उनको टीम में खिलाड़ियों को होने के बाद भी अकेला महसूस होता था. सोशल मीडिया पर लगातार उन्हें टैग किया जाता था. हर तरफ से उनकी आलोचना करने वालों की बाढ़ सी आ गई थी.इन सभी घटना से वो बेहद निराश थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे निपटें.

परिवार से भी बात करना बंद कर दिया था

इमाम ने उन मुश्किलों का किस्सा साझा करते हुए बताया कि कैसे वह अकेले खाना खाने को मजबूर थे. यहां तक कि अपने परिवार को लोगों तक से बात करना बंद कर दिया था. वो घर के लोगों से अपनी परेशानी जाहिर नहीं करना चाहते थे.इमाम नहीं चाहते थे कि इन सब बातों से घर का माहौल खराब हो. बात यहां तक बिगड़ गई थी कि उन्होंने अपना फोन मैनेजर को सौंप दिया था.

‘मैं घंटों तक रोया था’

इमाम ने बताया था कि वो हद से ज्यादा दबाव महसूस कर रहे थे. वो एक तरह से डिप्रेशन के शिकार हो गए थे. उनके ऊपर मानसिक दबाव इतना बढ़ गया था कि घंटों तक रोते रहे थे.बाथरूम में छुपकर रोते थे जिससे कोई उनके बारे में जान ना ले. अंदर डर बैठ गया था कि मौका मिलने पर अगर उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ तो लोग और भी बातें बनाएंगे. सबको मौका मिल जाएगा और करियर शुरू होने से पहले ही खराब हो जाएगा.