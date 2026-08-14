Punjab News: पूर्व अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह के घर पर फायरिंग, बाहर खड़ी कार में लगी गोली

Giani Raghbir Singh Car Firing: श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह की कार पर फायरिंग की घटना सामने आई है। घटना 12 अगस्त की देर रात उनके घर के बाहर हुई, जहां खड़ी कार में गोली लगने का निशान मिला। ज्ञानी रघबीर सिंह और उनके परिवार को कोई नुकसान नहीं हुआ।

Gunfire Outside Giani Raghbir Singh Home: श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार और श्री हरमंदिर साहिब के पूर्व मुख्य ग्रंथी ज्ञानी रघबीर सिंह से जुड़ी एक गंभीर घटना सामने आई है। उनकी कार पर गोली चलाए जाने की जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि घटना 12 अगस्त की देर रात हुई। उस समय उनकी कार घर के बाहर खड़ी थी। फायरिंग के दौरान एक गोली कार में जा लगी। घटना का पता कार पर गोली का निशान मिलने के बाद चला। राहत की बात यह है कि इस घटना में ज्ञानी रघबीर सिंह या उनके परिवार के किसी सदस्य को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फायरिंग किसने की और इसके पीछे क्या वजह थी। कुछ अज्ञात लोगों ने देर रात ज्ञानी रघबीर सिंह के घर के बाहर फायरिंग की। इसी दौरान वहां खड़ी उनकी कार को गोली लगी। हालांकि घटना के समय कार में कोई मौजूद नहीं था। फिलहाल यह साफ नहीं है कि हमलावरों का निशाना सीधे ज्ञानी रघबीर सिंह थे या फायरिंग किसी अन्य वजह से की गई।

कार में मिला गोली लगने का निशान

फायरिंग की घटना का पता उस समय चला जब कार की जांच की गई और उसमें गोली लगने का निशान दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जरूरी साक्ष्य जुटाने शुरू किए हैं। जांच टीम आसपास के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देख रही है। पुलिस को उम्मीद है कि फुटेज से फायरिंग करने वालों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। संदिग्ध लोगों और उनकी गतिविधियों की भी जांच की जा रही है।

फायरिंग के पीछे क्या है वजह?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि ज्ञानी रघबीर सिंह की कार पर गोली क्यों चलाई गई? फिलहाल पुलिस के पास इसका जवाब नहीं है। घटना के पीछे व्यक्तिगत रंजिश, धमकी या किसी अन्य कारण की भूमिका है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। ज्ञानी रघबीर सिंह सिख धार्मिक मामलों में एक प्रमुख नाम रहे हैं। वह श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार और श्री हरमंदिर साहिब के मुख्य ग्रंथी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। हाल के महीनों में भी वह पंजाब और सिख धार्मिक मामलों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा में रहे हैं। जून 2026 में बहिबल कलां गोलीकांड की जांच कर रही SIT ने भी उनके घर जाकर उनका बयान दर्ज किया था।