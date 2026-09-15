Samantha Ruth Prabhu Baby Shower Photos: सामंथा रूथ प्रभु के चेहरे पर दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो, गोद भराई की तस्वीरों ने मचाई धूम

Samantha Ruth Prabhu Baby Shower Photos: साउथ सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाली हैं. प्रेग्नेंसी की खबर साझा करने के बाद अब एक्ट्रेस ने अपनी गोद भराई समारोह की कुछ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं. तस्वीरों में सामंथा पारंपरिक अंदाज में नजर आ रही हैं और उनके चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो साफ दिखाई दे रहा है.
पीले एथनिक आउटफिट में बेहद खूबसूरत दिखीं सामंथा
गोद भराई के खास अवसर पर सामंथा ने पीले रंग का खूबसूरत एथनिक आउटफिट चुना. उन्होंने बालों को खुला रखा और मिनिमल मेकअप के साथ अपने लुक को बेहद सादगी भरा रखा. सिल्वर चोकर, मैचिंग ईयररिंग्स और चूड़ियों ने उनके ट्रेडिशनल लुक को और निखार दिया। तस्वीरों में एक्ट्रेस बेहद खुश और खूबसूरत दिखाई दे रही हैं.
रस्मों और परंपराओं पर सामंथा ने कही खास बात
तस्वीरें शेयर करते हुए सामंथा ने भारतीय परंपराओं और रीति-रिवाजों से जुड़ी अपनी भावनाएं भी जाहिर कीं. उन्होंने बताया कि भले ही उन्हें हर रस्म का अर्थ पूरी तरह समझ में न आता हो, लेकिन उनका हमेशा से विश्वास रहा है कि इन परंपराओं के पीछे कोई गहरी वजह जरूर होती है. एक्ट्रेस ने मंत्रों के जाप से मिलने वाली ऊर्जा का भी जिक्र किया. उनके मुताबिक, मंत्रों से पैदा होने वाली ऊर्जा और पीढ़ियों से चली आ रही प्राचीन परंपराओं में कुछ बेहद खास है.
सितारों ने भी लुटाया प्यार
सामंथा की तस्वीरों पर फैंस के अलावा कई फिल्मी सितारों ने भी प्यार बरसाया। ‘आरआरआर’ स्टार राम चरण की पत्नी उपासना कामिनेनी कोनिडेला ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘बहुत प्यारा’. वहीं एक्ट्रेस नजरिया नाजिम ने रेड हार्ट इमोजी के जरिए अपना प्यार जाहिर किया. फिल्ममेकर और सामंथा के पति राज निदिमोरू भी परिवार के अन्य सदस्यों के साथ समारोह में नजर आए.
फिल्म की सक्सेस मीट में की थी प्रेग्नेंसी की पुष्टि
सामंथा ने अपनी फिल्म ‘मा इंटी बंगाराम’ की सक्सेस मीट के दौरान प्रेग्नेंसी की पुष्टि की थी. उन्होंने कहा था कि फिल्म के बाद उन्हें अपनी सेहत और स्थिति को देखते हुए ब्रेक लेना होगा और मैटरनिटी लीव पर जाना होगा. दिसंबर 2025 में सामंथा ने फिल्ममेकर राज निदिमोरू से शादी की थी.दोनों की मुलाकात ‘द फैमिली मैन 2’ की शूटिंग के दौरान हुई थी.