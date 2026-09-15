Canada News: कनाडा में संगठित अपराध पर बड़ा एक्शन, 4 पंजाबी डिपोर्ट, अब तक 111 को देश से निकाला

Canada Extortion Crackdown: कनाडा ने वसूली और संगठित अपराध से जुड़े मामलों में 4 भारतीय नागरिकों को देश से डिपोर्ट किया है। CBSA के अनुसार 3 सितंबर 2026 तक वसूली से जुड़े मामलों में 188 रिमूवल ऑर्डर जारी किए गए, जिनमें से 111 लोगों को कनाडा से हटाया जा चुका है।

Canada Steps Up Extortion Crackdown: कनाडा ने वसूली और संगठित अपराध से जुड़ी गतिविधियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी (CBSA) ने चार भारतीय नागरिकों को देश से डिपोर्ट किया है। डिपोर्ट किए गए चारों युवक पंजाबी हैं। एजेंसी के मुताबिक इन मामलों में इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट (IRPA) के तहत गंभीर अपराध, संगठित आपराधिक गतिविधियों और वसूली से जुड़ी घटनाओं के आधार पर कार्रवाई की गई। CBSA की ताजा जानकारी के अनुसार इन चार मामलों में पालविंदर सिंह, जस्मेर सिंह, अमितोज बाजवा और साहिबजोत सिंह शामिल हैं।

चारों मामलों में क्या सामने आया?

CBSA के अनुसार पालविंदर सिंह का नाम 2025 की एक वसूली से जुड़ी गोलीबारी की घटना में सामने आया था। IRB ने उसे वसूली से जुड़ी हिंसा वाले आपराधिक संगठन का सदस्य पाए जाने के आधार पर IRPA के तहत अयोग्य माना और उसके बाद उसे कनाडा से हटा दिया गया।

जस्मेर सिंह को कनाडा में जबरन बंधक बनाने के मामले में दोषी ठहराया गया था। CBSA के अनुसार उसे गंभीर आपराधिकता के आधार पर IRPA के तहत अयोग्य पाया गया। उसके खिलाफ निर्वासन आदेश जारी होने के बाद उसे कनाडा से हटा दिया गया।

अमितोज बाजवा के मामले में IRB ने उसे ऐसे संगठन का सदस्य पाया, जो लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। CBSA के मुताबिक उसका नाम हथियारों से जुड़ी गतिविधियों और वसूली से संबंधित गोलीबारी की घटना से भी जोड़ा गया था। इसके बाद उसे कनाडा से निर्वासित कर दिया गया।

साहिबजोत सिंह को ऐसे संगठन से जुड़े होने के आधार पर IRPA के तहत अयोग्य पाया गया, जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। CBSA के अनुसार सिंह ने उन अपराधों में शामिल होने की बात स्वीकार की थी, जो उस संगठन की आपराधिक गतिविधियों का हिस्सा थे। इसके बाद उसे डिपोर्ट किया गया।

3 सितंबर तक 111 लोग हटाए गए

CBSA के मुताबिक 3 सितंबर 2026 तक वसूली से जुड़ी कार्रवाई के तहत 188 रिमूवल ऑर्डर जारी किए गए थे। इनमें से 111 लोगों को कनाडा से निकाला जा चुका है। पैसिफिक क्षेत्र से 58 लोगों को हटाया गया। प्रेयरीज क्षेत्र से 30 लोगों को हटाया गया। ग्रेटर टोरंटो एरिया (GTA) से 23 लोगों को हटाया गया। CBSA ने बताया कि वह ऐसे विदेशी नागरिकों के मामलों की जांच कर रही है जिनके वसूली या संगठित अपराध से जुड़े होने की जानकारी सामने आती है और जिन पर कनाडा के इमिग्रेशन कानूनों का उल्लंघन करने का भी मामला बनता है।

अगस्त 2025 से शुरू हुई विशेष निगरानी

CBSA ने वसूली से जुड़े इमिग्रेशन मामलों की विशेष निगरानी अगस्त 2025 में शुरू की थी। शुरुआत में इसका फोकस पैसिफिक और प्रेयरीज क्षेत्रों पर था। इसके बाद नवंबर 2025 में इसे ग्रेटर टोरंटो एरिया तक बढ़ाया गया। एजेंसी पुलिस और दूसरी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर ऐसे मामलों की जांच करती है। जब किसी विदेशी नागरिक के बारे में आपराधिक या संगठित अपराध से जुड़े होने की जानकारी मिलती है और वह इमिग्रेशन कानून के तहत अयोग्य पाया जाता है, तो CBSA उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

2025 में 23,160 लोगों को हटाया गया

कनाडा की सीमा एजेंसी ने बताया कि 2025 में 23160 ऐसे लोगों को देश से हटाया गया, जिन्हें कनाडा में रहने के लिए अयोग्य पाया गया था। इनमें 1,010 लोग गंभीर आपराधिकता, राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध अपराध या मानवाधिकार उल्लंघन, संगठित अपराध और अन्य गंभीर आपराधिक मामलों से जुड़े थे। CBSA फिलहाल हर सप्ताह करीब 400 अयोग्य लोगों को कनाडा से हटा रही है। सरकार ने एजेंसी की क्षमता बढ़ाने के लिए 2025 के बॉर्डर प्लान के तहत 30.4 करोड़ कनाडाई डॉलर का प्रावधान किया है। इसका लक्ष्य हर साल 20,000 निर्वासन पूरा करना है।