Sonipat News: सोनीपत में पेचकस फैक्ट्री के नाम पर बन रहे थे नकली सिक्के, 70 करोड़ का माल खपाया, अब हुआ भंडाफोड़

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Amit Upadhyay
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Sonipat Fake Coin Racket Busted: सोनीपत के इंडस्ट्रियल एरिया में नकली ₹20 के सिक्के बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। सहारनपुर पुलिस के अनुसार किराये की फैक्ट्री में करीब 14 महीने तक यह खेल चलता रहा और करीब ₹70 करोड़ मूल्य के नकली सिक्के तैयार कर देशभर में खपाए।
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सोनीपत में नकली सिक्के बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है।

Sonipat Fake Coin Factory Exposed: हरियाणा के सोनीपत जिले के औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री के अंदर करीब 14 महीने तक नकली सिक्के बनाने का काम चलता रहा। बाहर से फैक्ट्री में पेचकस बनाने का काम दिखाई देता था, लेकिन अंदर मशीनों और डाई की मदद से 20 रुपये के नकली सिक्के तैयार किए जा रहे थे। पुलिस के अनुसार इस गिरोह ने करीब 70 करोड़ रुपये के नकली सिक्के तैयार किए और उन्हें देश के अलग-अलग हिस्सों में खपा दिया। फैक्ट्री में रोज करीब 12 हजार नकली सिक्के बनाने की क्षमता थी। पुलिस नकली सिक्कों के पूरे नेटवर्क और उनकी सप्लाई चेन का पता लगाने में जुटी है।

पेचकस बनाने की आड़ में चल रहा था खेल

यूपी की सहारनपुर पुलिस ने इस पूरे खेल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह ने सोनीपत के बड़ी औद्योगिक क्षेत्र स्थित फैक्ट्री नंबर 136 को किराये पर लिया था। फैक्ट्री के सामने वाले हिस्से में पेचकस बनाने की मशीनें लगाई गई थीं। इससे बाहर से देखने पर यह एक सामान्य मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगती थी। पुलिस का कहना है कि फैक्ट्री के अंदर असली गतिविधि अलग थी। वहां मशीन और डाई का इस्तेमाल कर ₹20 के नकली सिक्के बनाए जा रहे थे। जांच के अनुसार यूनिट में एक दिन में करीब 12 हजार सिक्के तैयार किए जा सकते थे।

पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि नकली सिक्कों को बाजार में पहुंचाने के लिए अलग नेटवर्क काम कर रहा था। सहारनपुर में पुलिस ने सितंबर में ₹20 के नकली सिक्कों की करीब ₹1.20 लाख की खेप पकड़ी थी और दो लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस फिर यह पता लगाने में जुटी कि बरामद सिक्के कहां तैयार हुए और इन्हें बाजार में किन लोगों के जरिए पहुंचाया जा रहा था। इसी के तहत इस फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ।

51 हजार रुपये में किराये पर ली थी फैक्ट्री

फैक्ट्री मालिक विशाल जैन के मुताबिक अनुराग पाल ने पिछले साल जुलाई में प्रॉपर्टी डीलर शिवकुमार कालिया के जरिए फैक्ट्री किराये पर ली थी। किराये की रकम ₹51 हजार प्रति माह तय हुई थी। मालिक के अनुसार किरायेदार ने फैक्ट्री में पेचकस बनाने का काम करने की बात कही थी। इसके बाद उसे फैक्ट्री दे दी गई। मालिक का कहना है कि उसे अंदर चल रही गतिविधियों की जानकारी नहीं थी। जांच में यह बात भी सामने आई है कि किरायेदार का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था। आरोपियों के पास कारोबार के लिए GST नंबर भी नहीं था। इसके बावजूद फैक्ट्री में करीब 14 महीने तक गतिविधियां चलती रहीं।

पुलिस ने पांच लोगों को किया गिरफ्तार

सहारनपुर पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी दी है। इनमें पंजाब के जीरकपुर निवासी उपकार लूथरा उर्फ अभय प्रताप सिंह, सहारनपुर निवासी हिमांशु उर्फ गुल्लू और कुलदीप, मधुबनी निवासी संतोष चौरसिया उर्फ जनार्दन तथा संत रविदास नगर निवासी अनुराग पाल उर्फ लंकेश शामिल हैं। पुलिस के अनुसार उपकार लूथरा को गिरोह का सरगना बताया जा रहा है। वह लंबे समय से नकली सिक्के बनाने के धंधे से जुड़ा होने का आरोपी है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गिरोह का नेटवर्क कितने राज्यों तक फैला हुआ था और नकली सिक्कों को बाजार में किस तरीके से पहुंचाया जाता था।

सिक्के खपाने के लिए कमीशन का आरोप

सहारनपुर पुलिस की पूछताछ में नकली सिक्कों को बाजार में चलाने के लिए कमीशन दिए जाने की बात भी सामने आई है। एक आरोपी ने पुलिस को बताया कि ₹4,000 के नकली सिक्के बाजार में चलाने के बदले ₹400 कमीशन दिया जाता था। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं और अब तक कितने नकली सिक्के बाजार में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही उन दुकानदारों और अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है, जिनके जरिए सिक्कों को आगे चलाया जाता था।