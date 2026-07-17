बचपन में उठ गया मां का साया, 10 साल में ही इस एक्ट्रेस ने शुरू की मॉडलिंग; सलमान संग किया काम, फिर क्यों छोड़ी एक्टिंग?

Sahila Chaddha: आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें बचपन से ही अभिनय और मॉडलिंग में दिलचस्पी थी. उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई. लेकिन कभी वह लीड रोल में नहीं नजर आईं.

सिनेमाई दुनिया में एक ऐसी अभिनेत्री हुई, जिसने कई दिग्गज सितारों संग काम किया था. एक समय ये एक्ट्रेस सलमान खान पर डोरे डाला करती थी. शुरुआती जीवन में तमाम कष्ट झेलने के बाद एक्ट्रेस ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की. उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी खास जगह बनाई. लेकिन कभी हीरोइन वाला ग्लैमर नहीं मिल पाया. चलिए जानते हैं कौन.

कौन है वो एक्ट्रेस?

हम बात कर रहे हैं साहिला चड्डा की. बताया जाता है कि जब साहिला बहुत छोटी थी तभी उनकी मां का निधन हो गया था. इसके कुछ ही समय बाद उनके पिता का भी निधन हो गया. वह बचपन में ही पूरी तरह अनाथ और अकेली हो गईं. माता-पिता के जाने के बाद खुद को संभालने के लिए उन्होंने महज 10 साल की उम्र में मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था. इस उम्र में वो अपने रिश्तेदारों के साथ रहती थीं.

सलमान खान के साथ की फिल्म

साहिला चड्ढा ने अपने करियर में कई सितारों संग काम किया था. उन्होंने सलमान खान, शाहरुख खान, गोविंदा औरसंजय दत्त जैसे बड़े कलाकारों के साथ करीब 50 से अधिक फिल्मों में काम किया. इस लिस्ट में ‘वीराना’, ‘सैलाब’, ‘बोल राधा बोल’,’मां’ जैसी फिल्मों में अहम भूमिका निभाई. उन्हें सबसे ज्यादा पहचान फिल्म ‘हम आपके हैं कौन’ से मिली थी, जिसमें उन्होंने रीटा का किरदार निभाया था. इतनी फिल्मों में काम करने के बावजूद इंडस्ट्री ने उन्हें कभी भी लीड रोल में मौका नहीं दिया. उन्हें अक्सर साइड रोल्स के किरदारों तक ही सीमित रखा गया.

फिल्मी दुनिया को कहा अलविदा

साल 2008 में फिल्म तुलसी के बाद उन्होंने पूरी तरह से बॉलीवुड को अलविदा कह दिया. 1990 के आसपास उन्होंने निमल बाली से शादी की. लेकिन 2018 में यह शादी भी सफल नहीं रही और उनका तलाक हो गया. लंबे समय तक लाइमलाइट से दूर रहने के कारण जब सालों बाद उनकी तस्वीरें सामने आई तो हर कोई चौंक गया. उनका वजन बढ़ा हुआ था और बदला हुआ लुक देखकर फैंस उन्हें पहचान भी नहीं पाए.

साहिला के करियर के बारे में

साहिला चड्ढा ने साल 1985 में फिल्म ‘आई लव यू’ से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि कन्नड़, तमिल और भोजपुरी सिनेमा में भी काम कर अपनी अलग पहचान बनाई. अपने करियर में अभिनेत्री ने ‘वीराना’, ‘सैलाब’, ‘भाभी’, ‘धर्म संकट’, ‘दौलत की जंग’, ‘बोल राधा बोल’, ‘अब इंसाफ होगा’ और ‘आंटी नंबर 1’ जैसी कई फिल्मों में नजर आईं. साहिला ने अपने फिल्मी सफर के दौरान सलमान खान, शाहरुख खान, गोविंदा और संजय दत्त जैसे बॉलीवुड के कई बड़े सुपरस्टार्स के साथ भी स्क्रीन साझा की.

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