Rohit Sharma Wasn’t Happy: रोहित शर्मा ‘नाखुश’, बीसीसीआई की ‘आखिरी वनडे’ मीटिंग की अंदरूनी बातें आई सामने

Rohit Sharma Wasn't Happy: पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद वनडे की कप्तानी से हटाया गया और अब 2027 वर्ल्ड कप टीम से बाहर किए जाने की खबर सामने आई है. रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि लॉर्ड्स में उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा.

नई दिल्ली. इंटरनेशनल क्रिकेट में इस समय रोहित शर्मा के संन्यास की खबर ने हंगामा मचा रखा है. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाने वाला तीसरा वनडे पूर्व कप्तान का आखिरी मुकाबला हो सकता है. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली टीम को नहीं लगता 2027 वर्ल्ड कप टीम में रोहित की जगह बन पाएगी. रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की जानकारी दिए जाने से हिटमैन नाराज हैं.

रिपोर्ट्स के अनुसार, बीसीसीआई चयन समिति अब 2027 वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए युवा खिलाड़ियों पर दांव लगाने की तैयारी में है. उस समय तक रोहित शर्मा की उम्र 40 साल से अधिक हो जाएगी. युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल लंबे समय से वनडे टीम में मौके का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने पिछले तीन वनडे में दो शतक जमाया है. साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के खिलाफ मिले मौके पर यशस्वी ने चौका लगाया और रोहित की मुश्किलें बढ़ गई.

BCCI अधिकारियों से हुई मुलाकात

The Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक, इंग्लैंड दौरे के दौरान रोहित शर्मा की बीसीसीआई अधिकारियों से मुलाकात हुई थी. दावा किया गया है कि चयनकर्ताओं ने उन्हें अपने फैसले की जानकारी दी. इससे रोहित पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुख्य चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट ने पिछले सप्ताह मुख्य कोच गौतम गंभीर की मौजूदगी में रोहित शर्मा से इस मुद्दे पर चर्चा की.

लॉर्ड्स के बाद नहीं मिलेगा मौका?

IANS की रिपोर्ट में बीसीसीआई के एक सूत्र के हवाले से दावा किया गया है, “चयनकर्ताओं ने फैसला कर लिया है कि अब रोहित शर्मा को वनडे टीम में आगे नहीं चुना जाएगा. अगर वह सम्मानजनक तरीके से संन्यास लेना चाहते हैं या कुछ समय और इंतजार करना चाहते हैं, तो यह उनका व्यक्तिगत फैसला होगा. चयनकर्ताओं का संदेश बिल्कुल साफ है.”

धमाकेदार रहा रोहित का वनडे करियर

रोहित शर्मा ने 286 वनडे मैचों में 11731 रन बनाए हैं. वह भारत के सबसे सफल वनडे बल्लेबाजों में शामिल हैं. कप्तान के रूप में भी उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है. उन्होंने 56 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की और टीम को 2023 वनडे विश्व कप के फाइनल तक पहुंचाया. इसके अलावा उनकी कप्तानी में भारत ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी जीता.

आधिकारिक पुष्टि नहीं

बीसीसीआई या रोहित शर्मा की ओर से अभी तक इन रिपोर्ट्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. ऐसे में उनके भविष्य को लेकर अंतिम स्थिति फिलहाल साफ नहीं है.