Kerala DHSE और VHSE Plus One Result 2026 हुआ जारी, results.hse.kerala.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

Plus One Result 2026: केरल DHSE और VHSE Plus One Result 2026 जारी हो गया है. छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि की मदद से अपना रिजल्ट और ऑनलाइन मार्कशीट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं.

Kerala Plus One Result 2026: केरल बोर्ड के छात्रों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. 17 जुलाई 2026 को VHSE (Vocational Higher Secondary Education) Plus One Result 2026 दोपहर 3:00 बजे जारी कर दिया गया है, जबकि DHSE (Higher Secondary Education) Plus One Result 2026 दोपहर 3:30 बजे घोषित किया गया. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करनी होगी.

Kerala Plus One Result 2026 कहां देखें?

केरल DHSE और VHSE प्रथम वर्ष (Plus One) एग्जाम का रिजल्ट ऑफिशियल पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल अधिकृत वेबसाइटों का ही उपयोग करें ताकि सही और सुरक्षित तरीके से अपनी प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर सकें.

रिजल्ट देखने की ऑफिशियल वेबसाइटें:

results.hse.kerala.gov.in

results.kite.kerala.gov.in

dhsekerala.gov.in

कब हुई थीं परीक्षाएं?

केरल VHSE Plus One की परीक्षाएं मार्च 2026 में आयोजित की गई थीं. वहीं DHSE Plus One की परीक्षाएं 5 मार्च से 27 मार्च 2026 के बीच संपन्न हुई थीं. परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्र लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, जो अब ऑफिशियल रूप से घोषित कर दिया गया है.

Kerala DHSE/VHSE Plus One Result 2026 कैसे डाउनलोड करें?

रिजल्ट देखने और ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें:

1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट results.hse.kerala.gov.in पर जाएं.

2. होमपेज पर दिखाई देने वाले Kerala DHSE/VHSE First Year March Examination Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.

3. अपना Registration Number और Date of Birth दर्ज करें.

4. स्क्रीन पर दिया गया Captcha Code भरें.

5. इसके बाद Check Result बटन पर क्लिक करें.

6. आपका Kerala DHSE/VHSE Plus One Result 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

7. भविष्य में आवश्यकता के लिए अपनी ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.