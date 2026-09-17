‘मैं तो डाइट…’, गणपति दर्शन के बाद ये क्या कर गए रणबीर कपूर, वायरल हुआ VIDEO

Ranbir Kapoor Viral Video: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों पत्नी और एक्ट्रेस आलिया भट्ट के साथ गणेश चतुर्थी समारोह में शामिल होने को लेकर सुर्खियों में हैं. इसी बीच उनका एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में रणबीर कपूर गणपति बप्पा के दर्शन करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद प्रसाद को लेकर उनका एक छोटा-सा जवाब चर्चा का विषय बन गया.
गणपति दर्शन के बाद वायरल हुआ वीडियो
वायरल क्लिप में रणबीर कपूर मुंबई में गणपति बप्पा के दर्शन करते नजर आते हैं. दर्शन के बाद वह वहां मौजूद पैपराजी को मोदक बांटते हुए दिखाई देते हैं. इसी दौरान एक पैपराजी रणबीर को प्रसाद देने की कोशिश करता है, लेकिन एक्टर इसे लेने से इनकार कर देते हैं.
रणबीर कपूर कहते हैं, “मैं तो डाइट पर हूं. तुम खा लो.” एक्टर का यही जवाब सोशल मीडिया पर बहस की वजह बन गया. वीडियो सामने आने के बाद कुछ यूजर्स ने उन्हें प्रसाद स्वीकार नहीं करने को लेकर ट्रोल करना शुरू कर दिया.
सोशल मीडिया पर यूजर्स ने किए कमेंट
एक यूजर ने लिखा- “गंभीरता से कहूं तो प्रसाद के तौर पर मिठाई का एक टुकड़ा खाने से आपकी सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा. डाइट वाला यह कारण बिल्कुल बेकार है.”
वहीं, दूसरे यूजर ने कमेंट किया- “इसे बीफ दे देते तो ये खा लेता.” एक अन्य शख्स ने लिखा- “एक छोटी सी बाइट खा लेता तो मर नहीं जाता. शायद बप्पा के दर्शन भी सिर्फ औपचारिकता के लिए किए हैं.” एक और कमेंट में लिखा गया- “बीफ खाने वाला प्रसाद कैसे खा सकता है… और इनको राम बना दिया है.”
यहां देखें वायरल वीडियो- https://www.instagram.com/reels/DdWFz9aE2a9/
2023 का है वायरल वीडियो
हालांकि, इस वायरल वीडियो से जुड़ी एक अहम बात सामने आई है. सोशल मीडिया पर जिस क्लिप को लेकर रणबीर कपूर की आलोचना हो रही है, वह हालिया वीडियो नहीं बल्कि 2023 का पुराना वीडियो है. इसलिए इसका मौजूदा गणेश चतुर्थी समारोह से सीधा संबंध नहीं है.
‘रामायण’ में राम बनेंगे रणबीर
रणबीर कपूर जल्द ही नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘रामायण’ में भगवान राम की भूमिका निभाते नजर आएंगे. दो हिस्सों में बनने वाली इस फिल्म में यश रावण, साई पल्लवी सीता, रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल हनुमान की भूमिका में दिखाई देंगे.