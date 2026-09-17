Himachal Pradesh Gold Silver Price Today: सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, जानें आज का भाव

Himachal Pradesh Gold Silver Price 17 September 2026: आज 17 सितंबर को हिमाचल में सोने-चांदी के भाव ने बाजार का ध्यान खींचा. 24 कैरेट सोना ₹1,48,730 रहा जानें चांदी का हाल.

Himachal Pradesh Gold Silver Price 17 September 2026: आज 17 सितंबर 2026 को हिमाचल प्रदेश में सोने की खुदरा कीमतों में 24 कैरेट और 22 कैरेट शुद्धता के अनुसार अंतर देखने को मिल रहा है. उपलब्ध दरों के मुताबिक, 24 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹14,873 प्रति ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोना ₹14,165 प्रति ग्राम के आसपास बिक रहा है.

24 कैरेट सोने का भाव

शुद्धता के लिहाज से 24 कैरेट सोना सबसे अधिक शुद्ध माना जाता है. हिमाचल प्रदेश में 17 सितंबर को इसका खुदरा भाव ₹1,48,730 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. प्रति ग्राम कीमत की बात करें तो यह लगभग ₹14,873 है.

22 कैरेट गोल्ड की कीमत

आभूषणों में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत 24 कैरेट की तुलना में कम है. राज्य में आज 22 कैरेट सोने का भाव लगभग ₹14,165 प्रति ग्राम, यानी ₹1,41,650 प्रति 10 ग्राम है.

चांदी का आज का रेट

सोने के साथ चांदी की कीमत पर भी बाजार की नजर रहती है. 17 सितंबर 2026 को हिमाचल प्रदेश में चांदी का भाव ₹2,500 प्रति 10 ग्राम बताया गया है. इस हिसाब से एक किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,50,000 बैठती है.

सोना-चांदी खरीदने से पहले ध्यान दें

सोने और चांदी के बताए गए भाव खुदरा बाजार की उपलब्ध कीमतों पर आधारित हैं. आभूषण खरीदते समय अंतिम बिल में मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य लागू शुल्क जुड़ सकते हैं, इसलिए दुकानदार से खरीदारी से पहले कुल कीमत और शुद्धता की पुष्टि करना जरूरी है.

गोल्ड-सिल्वर रेट एक नजर में:

– 24 कैरेट सोना: ₹1,48,730 प्रति 10 ग्राम

– 22 कैरेट सोना: ₹1,41,650 प्रति 10 ग्राम

– चांदी: ₹2,500 प्रति 10 ग्राम

– चांदी: ₹2,50,000 प्रति किलोग्राम