800 करोड़ के पटौदी पैलेस में शूट हुईं ये 7 फिल्में, ‘वीर-जारा’ से ‘एनिमल’ तक का दिखा शाही जलवा

सैफ अली खान का 800 करोड़ का पटौदी पैलेस बॉलीवुड की कई चर्चित फिल्मों की शूटिंग का गवाह रहा है. ‘वीर-जारा’ से ‘रंग दे बसंती’ तक, यहां कई यादगार सीन फिल्माए गए.

बॉलीवुड फिल्मों में जब शाही महल, भव्य हवेलियां और रॉयल लोकेशन दिखाई देती हैं, तो उनकी खूबसूरती लोगों का ध्यान खींच लेती है. ऐसा ही एक शानदार ठिकाना है सैफ अली खान का पटौदी पैलेस. करीब 10 एकड़ में फैले इस आलीशान महल की कीमत करीब 800 करोड़ रुपये बताई जाती है. लगभग 150 कमरों वाले इस पैलेस की भव्य वास्तुकला इसे फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग के लिए खास बनाती है.

इसी वजह से पटौदी पैलेस कई चर्चित बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुका है. ‘वीर-जारा’, ‘मंगल पांडे: द राइजिंग’, ‘रंग दे बसंती’ और ‘एनिमल’ जैसी फिल्मों के अलावा यहां कई अन्य प्रोजेक्ट्स की शूटिंग भी हुई है.

‘वीर-जारा’ में दिखा था जारा का पुश्तैनी घर

यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी शाहरुख खान और प्रीति जिंटा स्टारर ‘वीर-जारा’ में पटौदी पैलेस को पाकिस्तान में स्थित जारा हयात खान के पुश्तैनी घर के तौर पर दिखाया गया था. फिल्म का चर्चित गाना ‘मैं यहां हूं’ और कई भावुक दृश्य इसी महल के खूबसूरत कमरों और आंगनों में फिल्माए गए थे. 2004 में रिलीज हुई ये फिल्म साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रही और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई.

‘मंगल पांडे’ और ‘रंग दे बसंती’ में भी नजर आया पैलेस

2005 में आई आमिर खान की पीरियड फिल्म ‘मंगल पांडे: द राइजिंग’ की शूटिंग के लिए भी पटौदी पैलेस का इस्तेमाल किया गया. इसकी ऐतिहासिक वास्तुकला फिल्म की 19वीं सदी की पृष्ठभूमि के अनुरूप थी. हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही.

वहीं, 2006 की आमिर खान स्टारर ‘रंग दे बसंती’ में भी इस शाही संपत्ति की झलक देखने को मिली. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनूपम खेर और सिद्धार्थ से जुड़ा एक दृश्य यहां फिल्माया गया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही.

‘गांधी, माय फादर’ में भी बनी शूटिंग लोकेशन

2007 में रिलीज हुई अक्षय खन्ना स्टारर बायोग्राफिकल फिल्म ‘गांधी, माय फादर’ में महात्मा गांधी और उनके बेटे हरिलाल गांधी के जटिल रिश्ते को दिखाया गया था. फिल्म के ऐतिहासिक माहौल को उभारने के लिए पटौदी पैलेस के कुछ हिस्सों को शूटिंग लोकेशन बनाया गया. हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही.