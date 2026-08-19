Punjab News : शादी का झांसा देकर संबंध बनाए, फिर शादी से मुकरे, इंसाफ की मांग लेकर 50 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ी युवतियां

पंजाब के बरनाला के प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स में उस समय अजब स्थिति बन गई जब तीन युवतियों ने 50 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़कर नीचे कूद जाने की धमकी दी। युवतियों ने आरोप लगाया कि तीन युवक धोखे से उनके साथ शारीरिक संबंध बनाकर अब शादी से मुकर गए हैं जबकि शिकायत देने के बाद भी पुलिस और जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा।

कहा, पुलिस और प्रशासन भी नहीं कर रहा आरोपियों पर सख्त कार्रवाई

Punjab News (आज समाज), बरनाला : बरनाला जिला प्रशासनिक कॉप्प्लेक्स में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब तीन युवतियां यहां पर बनी 50 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई। युवतियों ने यहां चढ़कर न सिफ तीन युवकों पर गंभीर आरोप लगाए बल्कि पुलिस व जिला प्रशासन पर भी उचित कार्रवाई न करने के आरोप लगाते हुए आत्महत्या करने की धमकी दी। सुबह के समय इस तरह हंगामा होता देखकर वहां पर काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई। मामला बढ़ता देखकर पुलिस व जिला सिविल अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और युवतियों को नीचे उतारने की अपील करते दिखाई दिए।

युवतियां इस मामले में लगा रहीं इंसाफ की गुहार

तीनों ने आरोप लगाया कि 3 युवकों ने शादी का वादा कर उनके साथ संबंध बनाए, लेकिन अब शादी से इनकार कर दिया है। एक युवती ने बताया कि युवक ने रोका (मंगनी) करने के बाद साल भर फिजिकल रिलेशन बनाए, लेकिन बाद में शादी से मना कर दिया। वहीं, दूसरी पीड़िता के अनुसार, युवक कई साल रिलेशन में रहकर रेप करता रहा, लेकिन अब विदेश भाग गया। युवतियों का कहना है कि करीब 2 महीने पहले शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद वे टंकी पर पहुंचीं और चेतावनी दी कि आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे नीचे कूद जाएंगी।

आरोपियों पर केस दर्ज करने की मांग

टंकी पर चढ़ी युवतियों ने मांग की कि जिन 3 युवकों ने उन्हें शादी का झांसा देकर फिजिकल रिलेशन बनाए हैं अब उनपर केस दर्ज किया जाए और सख्त कार्रवाई हो। उनका कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता, वे नीचे नहीं उतरेंगी। उन्होंने अपनी स्थिति के लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने की चेतावनी भी दी। दूसरी तरफ एसएचओ थाना सिटी-2 चरनजीत सिंह के अनुसार, युवतियों को भरोसा दिया गया है कि उनकी शिकायत पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामला वूमेन सेल में चल रहा है।