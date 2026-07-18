Jennifer Winget Wedding Dress BTS Video Viral: क्या Jennifer Winget ने रचा ली दूसरी शादी? UK से सामने आया ब्राइडल वीडियो, फैंस हुए हैरान

Jennifer Winget Wedding Dress BTS Video Viral: ऐसी चर्चाएं हैं कि टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट ने यूके में एक प्राइवेट सेरेमनी में अपने लंबे समय के पार्टनर विलियम इश्माएल से गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। यह अटकलें तब और तेज़ हो गईं जब जेनिफर का एक 'बिहाइंड-द-सीन्स' वीडियो ऑनलाइन सामने आया

Jennifer Winget Wedding Dress BTS Video Viral: टीवी स्टार जेनिफर विंगेट एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार किसी नए प्रोजेक्ट की वजह से नहीं। उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही हैं। खबरों के मुताबिक एक्ट्रेस ने 16 जुलाई, 2026 को यूनाइटेड किंगडम में एक प्राइवेट सेरेमनी में अपने लंबे समय के पार्टनर विलियम इश्माएल से गुपचुप शादी कर ली है।

यह अटकलें तब और तेज़ हो गईं जब जेनिफर का एक ‘बिहाइंड-द-सीन्स’ (BTS) वीडियो ऑनलाइन सामने आया जिसमें वह बेहद खूबसूरत ब्राइडल गाउन पहने नज़र आ रही थीं। इसे देखकर फैंस सोचने लगे कि क्या एक्ट्रेस ने सच में अपनी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू कर दिया है।

वायरल BTS वीडियो से शादी की अटकलों को हवा

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सोशल मीडिया पर एक लीक हुआ ‘बिहाइंड-द-सीन्स’ क्लिप वायरल हो रहा है जिसके बारे में माना जा रहा है कि यह जेनिफर की ब्राइडल गाउन फिटिंग का है। वीडियो में एक्ट्रेस एक शानदार सफ़ेद वेडिंग गाउन पहनकर उसकी डिटेल्स को फाइनल करती हुई दिख रही हैं। माना जा रहा है कि यह उनके लिए एक बहुत खास दिन था।

खबरों के अनुसार, यह खूबसूरत ब्राइडल आउटफिट ‘कार्लियो फैशन’ (Karleo Fashion) ने खास तौर पर डिज़ाइन किया था। वीडियो में कारीगरों को गाउन पर बारीकी से हाथ की कढ़ाई और मोती का काम करते हुए भी देखा जा सकता है। स्ट्रैपलेस स्वीटहार्ट नेकलाइन और फ्लोइंग वेल (घूंघट) वाले जेनिफर के ब्राइडल लुक की फैंस ने खूब तारीफ़ की है और कई लोगों ने उनके लुक को “किसी राजकुमारी जैसा” बताया है।

कौन हैं विलियम इश्माएल?

सामने आ रही खबरों के मुताबिक जेनिफर के पति विलियम इश्माएल हैं जो सिंगापुर के रहने वाले एक बिज़नेसमैन हैं। माना जाता है कि विलियम ने छुट्टियों के दौरान एक्ट्रेस को प्रपोज़ किया था जिसके बाद दोनों ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया।

सूत्रों का यह भी कहना है कि शादी को जानबूझकर प्राइवेट रखा गया था, जिसमें सिर्फ़ परिवार के करीबी सदस्य और कुछ भरोसेमंद दोस्त ही शामिल हुए थे। हालांकि न तो जेनिफर विंगेट और न ही विलियम इश्माएल ने शादी की आधिकारिक पुष्टि की है और अभी तक शादी की कोई तस्वीर भी जारी नहीं की गई है।

12 साल बाद एक नई शुरुआत

अगर ये खबरें सच साबित होती हैं, तो यह जेनिफर विंगेट की दूसरी शादी होगी। एक्ट्रेस की पहली शादी 2012 में एक्टर करण सिंह ग्रोवर से हुई थी लेकिन 2014 में दोनों अलग हो गए थे। तलाक के एक दशक से भी ज़्यादा समय बाद, अब खबर है कि जेनिफर विलियम इश्माएल के साथ एक नई शुरुआत कर रही हैं।

हालांकि, फ़ैन्स वायरल हो रहे ब्राइडल वीडियो का जश्न मना रहे हैं और सोशल मीडिया पर बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई है लेकिन कपल की ओर से अभी भी आधिकारिक पुष्टि का इंतज़ार है। तब तक कथित शादी अटकलों का विषय बनी हुई है और वायरल हो रहा BTS क्लिप जेनिफ़र के चाहने वालों के बीच उत्साह बढ़ा रहा है।