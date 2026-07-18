Sonam Wangchuk News: सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल, 20 दिन से कर रहे थे भूख हड़ताल, जंतर-मंतर पर हंगामा

By
Amit Upadhyay
-
0
4
Delhi Police Shift Sonam Wangchuk to Hospital: पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे थे। इसकी वजह से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया है। जंतर-मंतर पर इस दौरान काफी हंगामे की स्थिति बन गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली।
Sonam Wangchuk hunger strike latest news, Sonam Wangchuk taken to hospital by Delhi Police, Jantar Mantar protest Sonam Wangchuk, Sonam Wangchuk health update after 20 day fast, Delhi protest latest news today, Sonam Wangchuk hunger strike July 2026, सोनम वांगचुक, भूख हड़ताल, जंतर मंतर, दिल्ली पुलिस का जंतर मंतर पर एक्शन
दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से अस्पताल ले गई है।

Sonam Wangchuk Taken to Hospital: देश के जाने-माने पर्यावरण कार्यकर्ता और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को शनिवार को दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर से ले जाकर अस्पताल पहुंचाया। वांगचुक पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। उनकी तबीयत बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने यह कार्रवाई की। वांगचुक को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान जंतर-मंतर पर मौजूद उनके समर्थकों ने नारेबाजी भी की। पुलिस कार्रवाई के दौरान जंतर-मंतर पर काफी हंगामा हो गया। कई प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर मारपीट और बदसलूकी का भी आरोप लगाया है।

सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे थे। लंबे समय तक भोजन न लेने के कारण उनकी सेहत पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही थी। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के दौरान उनके समर्थकों ने विरोध भी जताया। उनका कहना था कि वांगचुक शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चला रहे थे। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य जांच कर रही है।