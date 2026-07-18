Longest Hunger Strikes in India: सोनम वांगचुक ही नहीं, आजादी के बाद ये 5 भी लोग कर चुके सबसे लंबी भूख हड़ताल

Longest Hunger Strikes in India: सोनम वांगचुक की 20 दिन की भूख हड़ताल के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हड़ताल के बाद एक बार फिर भारत के ऐतिहासिक अनशन आंदोलनों की चर्चा शुरू हो गई है। स्वतंत्रता के बाद पोट्टी श्रीरामुलु, इरोम शर्मिला, जीडी अग्रवाल, अन्ना हजारे और के चंद्रशेखर राव जैसे कई लोगों ने अपनी मांगों को लेकर लंबी भूख हड़ताल की। इनका देश की राजनीति, समाज और नीतियों पर गहरा असर पड़ा।

India’s Longest Hunger Strikes: देश के जाने-माने सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने जंतर-मंतर पर 20 दिनों तक भूख हड़ताल की। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। शनिवार सुबह अचानक दिल्ली पुलिस जंतर-मंतर पहुंची और सोनम वांगचुक को जबरन एंबुलेंस में बिठाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई। मौके पर मौजूद प्रदर्शनकारियों को भी पुलिस ने जंतर-मंतर खाली करने के निर्देश दिए हैं। वांगचुक के अस्पताल पहुंचने के बाद एक बार फिर देश में भूख हड़ताल के इतिहास की चर्चा शुरू हो गई है। स्वतंत्र भारत में कई ऐसे आंदोलन हुए हैं, जहां नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर लंबे समय तक अनशन किया और कई मामलों में इन आंदोलनों का देश की राजनीति और नीतियों पर बड़ा असर भी पड़ा। ऐसी ही शख्सियतों के बारे में जान लेते हैं।

1952 में पोट्टी श्रीरामुलु का आमरण अनशन

आजादी के बाद भारत में सबसे बड़ी भूख हड़ताल में पहला नाम पोट्टी श्रीरामुलु का आता है। वे स्वतंत्रता सेनानी थी और उन्होंने 1952 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू किया। लगातार 58 दिनों तक उपवास करने के बाद 15 दिसंबर 1952 को उनका निधन हो गया। उनकी मौत के बाद देशभर में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए और आखिर में केंद्र सरकार ने अलग आंध्र राज्य के गठन का फैसला किया। यह आंदोलन भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का महत्वपूर्ण कारण बना।

इरोम शर्मिला की भूख हड़ताल 16 साल चली

मणिपुर की मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने साल 2000 में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) हटाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की। उनका अनशन करीब 16 साल तक चला, जिसे दुनिया के सबसे लंबे अहिंसक आंदोलनों में गिना जाता है। इस दौरान उन्हें कई बार हिरासत में लिया गया और डॉक्टर्स की निगरानी में नाक के जरिए तरल पदार्थ देकर जीवित रखा गया। साल 2016 में उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखने का फैसला किया।

अन्ना हजारे का अनशन और लोकपाल आंदोलन

साल 2011 में समाजसेवी अन्ना हजारे ने जन लोकपाल कानून की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में भूख हड़ताल शुरू की। उनका 13 दिन का अनशन देशव्यापी जन आंदोलन में बदल गया। लाखों लोगों ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का समर्थन किया। इस आंदोलन ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाया और लोकपाल कानून पर राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक बहस शुरू हुई। उनके इस आंदोलन के बाद देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना और 2014 में सरकार चली गई।

के. चंद्रशेखर राव का तेलंगाना को लेकर अनशन

तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख के. चंद्रशेखर राव (KCR) ने साल 2009 में अलग तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू किया। उनका अनशन लगभग 11 दिनों तक चला। इस आंदोलन ने तेलंगाना की मांग को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया और बाद में वर्ष 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। के. चंद्रशेखर राव 2 जून 2014 से 3 दिसंबर 2023 तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी रहे। वह तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री थे और उन्होंने राज्य के गठन से लेकर 2023 तक लगातार दो बार इस पद को संभाला।

जीडी अग्रवाल ने 111 दिन अनशन कर दी जान

पर्यावरणविद्, पूर्व IIT प्रोफेसर और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पहले सदस्य-सचिव प्रो. जीडी अग्रवाल ने गंगा नदी के संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उन्होंने 22 जून 2018 को गंगा की अविरल और निर्मल धारा बनाए रखने, नदी पर प्रस्तावित कुछ परियोजनाओं की समीक्षा और प्रभावी संरक्षण कानून की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू किया। अनशन के दौरान उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई, लेकिन उन्होंने अपनी मांगों से पीछे हटने से इनकार कर दिया। 111 दिनों तक चले इस अनशन के बाद 11 अक्टूबर 2018 को एम्स ऋषिकेश में उनका निधन हो गया। जीडी अग्रवाल का यह आंदोलन भारत के सबसे लंबे और सबसे चर्चित पर्यावरण आंदोलनों में से एक माना जाता है।