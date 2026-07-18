Jasmine Sandlas First Period Experience: 'मुझे लगा मैं मरने वाली हूं'... पहली बार पीरियड्स आने पर बुरी तरह घबरा गई थीं जैस्मीन सैंडलस

Jasmine Sandlas First Period Experience: पंजाबी सिंगर जैस्मीन सैंडलस ने उस डर के बारे में बात की है जो उन्हें 7वीं क्लास में पहली बार पीरियड्स आने पर महसूस हुआ था।

Jasmine Sandlas First Period Experience: पंजाबी सिंगर जैस्मीन सैंडलस, जिनके गानों ने देश भर में लोगों का दिल जीता है एक बार फिर चर्चा में हैं। हाल ही में एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान अपने मंगेतर शेखर चौधरी के साथ अपने रिश्ते को ऑफिशियल करने के बाद अब यह सिंगर अपने बचपन से जुड़ी एक इमोशनल बात बताने की वजह से सुर्खियों में हैं। एक खुलकर दिए गए इंटरव्यू में जैस्मीन ने उस डर और कन्फ्यूजन के बारे में बताया जो उन्हें अपने पहले पीरियड के समय महसूस हुआ था। उन्होंने माना कि जानकारी न होने की वजह से वह बहुत डर गई थीं।

“मुझे लगा कि मैं मरने वाली हूँ”

इस घटना के बारे में बात करते हुए जैस्मीन ने बताया कि घर पर कभी भी पीरियड्स के बारे में बात नहीं होती थी, इसलिए उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि क्या होने वाला है। उन्होंने याद किया कि जब उन्हें पहली बार पीरियड हुआ, तब वह न्यू जर्सी में रह रही थीं। बिना किसी के समझाए कि क्या हो रहा है उन्हें सबसे बुरा होने का डर सताने लगा।

जैस्मीन ने बताया “सच कहूँ तो मुझे लगा कि मुझे कैंसर हो गया है और मैं मरने वाली हूँ। मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि अपनी माँ को कैसे बताऊँ क्योंकि मुझे डर था कि वह कैसा रिएक्शन देंगी।” उनकी यह इमोशनल बात दिखाती है कि कैसे पीरियड्स के बारे में जानकारी न होने से एक नैचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस युवा लड़कियों के लिए डरावना अनुभव बन सकता है।

वह सातवीं क्लास में थीं

जैस्मीन ने बताया कि जब उन्हें पहली बार पीरियड हुआ तब वह सातवीं क्लास में पढ़ रही थीं। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें लगता है कि युवा लड़कियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह न जानना है कि पीरियड्स बड़े होने का एक बिल्कुल नॉर्मल हिस्सा हैं।

उन्होंने समझाया, “एक एडल्ट के तौर पर अब मैं समझती हूँ कि पीरियड्स नैचुरल और खूबसूरत होते हैं। लेकिन जब यह पहली बार बिना किसी जानकारी के होता है तो यह डरावना और घबराहट भरा लगता है। ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ गलत किया हो।”

फैंस ने उनकी ईमानदारी की तारीफ की

जैस्मीन की दिल को छू लेने वाली कहानी ऑनलाइन कई लोगों को पसंद आई है और सोशल मीडिया यूज़र्स उनकी ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं। उनकी बातों ने पीरियड्स के बारे में जागरूकता और प्यूबर्टी (यौवन) शुरू होने से पहले युवा लड़कियों को शिक्षित करने की ज़रूरत पर बातचीत को फिर से शुरू कर दिया है।

जैस्मीन ने हाल ही में अपने रिश्ते की पुष्टि की

सिंगर ने हाल ही में एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान स्टेज पर अपने मंगेतर शेखर चौधरी से सबको मिलवाया और फैंस के सामने अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया। यह प्यारा पल तेज़ी से वायरल हो गया और फैंस ने इस कपल पर प्यार और बधाई संदेशों की बौछार कर दी। म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक दमदार आवाज़

जैस्मिन सैंडलस ने पंजाबी म्यूज़िक की दुनिया में अपनी एक खास पहचान बनाई है। कई सुपरहिट पंजाबी गाने देने के साथ-साथ, उन्हें ‘मुंज्या’ फ़िल्म के गाने “तरस” और ‘धुरंधर’ व ‘धुरंधर 2’ में शामिल उनके गानों के लिए भी काफ़ी लोकप्रियता मिली है। अपने म्यूज़िक के अलावा अपने निजी अनुभव साझा करने की उनकी आदत भी दर्शकों को प्रेरित करती है और उनसे जुड़ाव बनाती है।