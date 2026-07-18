Rohit Sharma Retirement: लॉर्ड्स में रोहित शर्मा खेलेंगे अपने करियर का आखिरी मैच? BCCI सचिव देवजीत सैकिया का मामले पर आया बयान

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा लॉड्स में इंग्लैंड के खिलाफ अपने करियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलेंगे इसको लेकर खबरें सामने आ रही है. मामले पर बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने सफाई दी है. उन्होंने कहा ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है.

नई दिल्ली. क्रिकेट की दुनिया में पिछले 24 घंटे से एक ही बात पर चर्चा हो रही है. क्या रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में अपने करियर का आखिरी मैच खेलने उतरेंगे. मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि पूर्व कप्तान को चयनकर्ताओं ने इसकी जानकारी दे दी है कि वो अब उनको वनडे टीम में नहीं देख रहे. ऐसे में 2027 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा होना उनके लिए मुश्किल है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने रोहित शर्मा के वनडे भविष्य को लेकर चल रही सभी अटकलों पर विराम लगा दिया.

बीसीसीआई सचिव ने साफ किया है कि इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेला जाने वाला तीसरा वनडे रोहित शर्मा का आखिरी वनडे मैच नहीं होगा. पिछले कुछ दिनों से कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि लॉर्ड्स वनडे के बाद रोहित शर्मा को वनडे टीम से बाहर किया जा सकता है. हालांकि BCCI सचिव ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया.

BCCI सचिव ने क्या कहा?

देवजीत सैकिया ने PTI से बातचीत में कहा, “रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर मीडिया में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. मैं साफ करना चाहता हूं कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है कि लॉर्ड्स में रविवार को होने वाला मुकाबला उनका आखिरी वनडे होगा. रोहित शर्मा भारतीय वनडे टीम के नियमित सदस्य हैं और जब तक वह टीम की योजनाओं का हिस्सा रहेंगे, तब तक भारत का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे. दूसरे शब्दों में कहें तो लॉर्ड्स वनडे उनका आखिरी मैच नहीं होगा.”

खराब फॉर्म के बावजूद मिला समर्थन

इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज के पहले दो मुकाबलों में रोहित शर्मा रन बनाने में नाकाम रहे. पहले मैच में 11 जबकि दूसरे में वो 26 रन बनाकर आउट हुए. भारतीय बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने उनका बचाव किया. कोटक ने कहा, “रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी पर किसी तरह का दबाव नहीं हो सकता. वह इतने अनुभवी खिलाड़ी हैं कि दो मैचों में रन नहीं बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता. आज भी ऐसा लग रहा था कि वह बड़ी पारी खेल सकते हैं.”

रिपोर्ट्स में क्या कहा गया था?

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि मुख्य कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर भविष्य की योजनाओं को लेकर एकमत हैं. विराट कोहली को उनकी फॉर्म और फिटनेस के कारण प्राथमिकता दी जा रही है. रोहित शर्मा के भविष्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं.

शानदार रहा वनडे करियर

39 साल के रोहित शर्मा ने 23 जून 2007 को आयरलैंड के खिलाफ बेलफास्ट में अपना वनडे डेब्यू किया था. वह पहले ही टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. फिलहाल उनका लक्ष्य 2027 वनडे विश्व कप तक खेलना बताया जा रहा है. BCCI के ताजा बयान के बाद फिलहाल इतना साफ है कि रोहित शर्मा के वनडे करियर को लेकर कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है. लॉर्ड्स वनडे को उनका आखिरी मैच मानने की खबरें सही नहीं हैं.